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Депутат Волиньради звернувся до правоохоронців через асфальтобетонний завод в селі Озеро

Депутат Волиньради звернувся до правоохоронців через асфальтобетонний завод в селі Озеро
Депутат Волинської обласної ради Олександр Омельчук (фракція «УКРОП») спрямував звернення в обласні управління СБУ та поліції, а також у прокуратуру з вимогою пояснити, на якій підставі донецька фірма «Данко» збудувала у селі Озеро Ківерцівського району асфальтобетонний завод.

Про це Олександр Омельчук розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

За словами обранця громади, до нього та інших депутатів краю звернулися обурені місцеві мешканці. Мовляв, їхню думку щодо будівництва заводу ніхто не запитував, люди стурбовані тим, що діяльність заводу поблизу їхніх домівок та полів може негативно вплинути на екологію та стан їхнього здоров’я.

Тож Олександр Омельчук виїхав на місце, аби з’ясувати ситуацію, а за результатами спілкування з жителями Ківерцівського району учора, 17 червня, звернувся до правоохоронців.

Зокрема, він просить дати відповіді на запитання про те, чи є дозволи на початок робіт, зокрема:

- дозвіл на викиди;
- дозвіл з Держгірпромнагляду;
- погодження меж з сусідніми територіями;
- чи були громадські слухання у селі Озеро;
- право власності на земельну ділянку або договори оренди;
- інші галузеві дозволи контролюючих структур.

Окрім того, депутат просить з’ясувати інформацію про власників асфальтобетонного заводу, реєстрацію, кількість працівників, фінансовий стан, чи вигравала фірма тендери на Волині і на які суми, чи є у неї повний перелік основних засобів тощо.

«Маємо абсурдну ситуацію, коли малий бізнес у нас не можу відкрити кав’ярню чи кафе і постійно перебуває під контролем різних органів, а великий – узагалі може працювати за межами закону. Для малого бізнесу маємо і закон, і відповідальність, а для великого – ті того, ні іншого», – каже Олександр Омельчук.

Більше того, він додає, що на Волині є достатньо асфальтобетонних підприємств, аби забезпечити потреби області. Більше того, вони сплачують податки до місцевих бюджетів, тоді як заїжджа фірма, зареєстрована у Донецькій області, – ні.

Депутат Волиньради звернувся до правоохоронців через асфальтобетонний завод в селі Озеро
Депутат Волиньради звернувся до правоохоронців через асфальтобетонний завод в селі Озеро


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Теги: Олександр Омельчук, Озеро, асфальтобетонний завод, звернення, Волиньрада, Данко
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