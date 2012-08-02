За крадіжку легковика затримали 20-річного волинянина





Про це



Співробітники кримінальної поліції оперативно розшукали викрадений автомобіль. Транспортний засіб виявили за межами міста. Легковик вилучили.



У результаті проведення оперативно-пошукових заходів правоохоронці встановили, що до незаконного заволодіння транспортним засобом причетний раніше судимий за вимагання 20-річний житель Любомля.



Зловмисника доставили до Любомльського відділення поліції, вирішують питання щодо затримання його у порядку ст. 208 КПК України.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Після оголошення волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення буде вирішуватися питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення від 51-річного жителя Любомлського району: чоловік повідомив, що вночі у нього викрали автомобіль Opel Vectra, який знаходився поблизу будинку у райцентрі Любомль.Про це інформує пресслужба сектору комунікації поліції у Волинській області.Співробітники кримінальної поліції оперативно розшукали викрадений автомобіль. Транспортний засіб виявили за межами міста. Легковик вилучили.У результаті проведення оперативно-пошукових заходів правоохоронці встановили, що до незаконного заволодіння транспортним засобом причетний раніше судимий за вимагання 20-річний житель Любомля.Зловмисника доставили до Любомльського відділення поліції, вирішують питання щодо затримання його у порядку ст. 208 КПК України.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Після оголошення волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення буде вирішуватися питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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