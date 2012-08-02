За крадіжку легковика затримали 20-річного волинянина
Сьогодні, 13:21
Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення від 51-річного жителя Любомлського району: чоловік повідомив, що вночі у нього викрали автомобіль Opel Vectra, який знаходився поблизу будинку у райцентрі Любомль.
Про це інформує пресслужба сектору комунікації поліції у Волинській області.
Співробітники кримінальної поліції оперативно розшукали викрадений автомобіль. Транспортний засіб виявили за межами міста. Легковик вилучили.
У результаті проведення оперативно-пошукових заходів правоохоронці встановили, що до незаконного заволодіння транспортним засобом причетний раніше судимий за вимагання 20-річний житель Любомля.
Зловмисника доставили до Любомльського відділення поліції, вирішують питання щодо затримання його у порядку ст. 208 КПК України.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Після оголошення волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення буде вирішуватися питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба сектору комунікації поліції у Волинській області.
Співробітники кримінальної поліції оперативно розшукали викрадений автомобіль. Транспортний засіб виявили за межами міста. Легковик вилучили.
У результаті проведення оперативно-пошукових заходів правоохоронці встановили, що до незаконного заволодіння транспортним засобом причетний раніше судимий за вимагання 20-річний житель Любомля.
Зловмисника доставили до Любомльського відділення поліції, вирішують питання щодо затримання його у порядку ст. 208 КПК України.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Після оголошення волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення буде вирішуватися питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вантажівка на смерть переїхала чоловіка у Ковелі. ФОТО
Сьогодні, 13:39
На озерах Шацького нацпарку дозволили ловити рибу
Сьогодні, 13:30
За крадіжку легковика затримали 20-річного волинянина
Сьогодні, 13:21
Депутат Волиньради звернувся до правоохоронців через асфальтобетонний завод в селі Озеро
Сьогодні, 13:17