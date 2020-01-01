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Вантажівка на смерть переїхала чоловіка у Ковелі. ФОТО

Вантажівка на смерть переїхала чоловіка у Ковелі. ФОТО
У Ковелі на перехресті вантажівка на смерть переїхала чоловіка.

Про це повідомляє у Ковель Онлайн у facebook.

Факт смертельної автопригоди Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують усі деталі ДТП.

Деталі – згодом.

Вантажівка на смерть переїхала чоловіка у Ковелі. ФОТО
Вантажівка на смерть переїхала чоловіка у Ковелі. ФОТО
Вантажівка на смерть переїхала чоловіка у Ковелі. ФОТО
Вантажівка на смерть переїхала чоловіка у Ковелі. ФОТО
Вантажівка на смерть переїхала чоловіка у Ковелі. ФОТО

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Теги: вантажівка, Ковель аварія
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