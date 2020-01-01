Вантажівка на смерть переїхала чоловіка у Ковелі. ФОТО
Сьогодні, 13:39
У Ковелі на перехресті вантажівка на смерть переїхала чоловіка.
Про це повідомляє у Ковель Онлайн у facebook.
Факт смертельної автопригоди Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують усі деталі ДТП.
Деталі – згодом.
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Про це повідомляє у Ковель Онлайн у facebook.
Факт смертельної автопригоди Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують усі деталі ДТП.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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