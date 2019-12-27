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На проспекті у Луцьку – ускладнений рух через зламаний тролейбус. ФОТО

На проспекті у Луцьку – ускладнений рух через зламаний тролейбус. ФОТО
На проспекті Відродження у Луцьку утворилася тягучка.

Про це 12 каналу повідомили очевидці.

Рух транспорту ускладнений через тролейбус, який зупинився на розі вулиці Рівненської та проспекту Відродження близько обіду 18 червня.

Водіїв просять оминати ту ділянку дороги.

На проспекті у Луцьку – ускладнений рух через зламаний тролейбус. ФОТО
На проспекті у Луцьку – ускладнений рух через зламаний тролейбус. ФОТО
На проспекті у Луцьку – ускладнений рух через зламаний тролейбус. ФОТО
На проспекті у Луцьку – ускладнений рух через зламаний тролейбус. ФОТО

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Теги: Луцьк, затор, зламаний тролейбус
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