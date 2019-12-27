На проспекті у Луцьку – ускладнений рух через зламаний тролейбус. ФОТО





Про це



Рух транспорту ускладнений через тролейбус, який зупинився на розі вулиці Рівненської та проспекту Відродження близько обіду 18 червня.



Водіїв просять оминати ту ділянку дороги.





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