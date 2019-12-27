На проспекті у Луцьку – ускладнений рух через зламаний тролейбус. ФОТО
Сьогодні, 13:43
На проспекті Відродження у Луцьку утворилася тягучка.
Про це 12 каналу повідомили очевидці.
Рух транспорту ускладнений через тролейбус, який зупинився на розі вулиці Рівненської та проспекту Відродження близько обіду 18 червня.
Водіїв просять оминати ту ділянку дороги.
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Про це 12 каналу повідомили очевидці.
Рух транспорту ускладнений через тролейбус, який зупинився на розі вулиці Рівненської та проспекту Відродження близько обіду 18 червня.
Водіїв просять оминати ту ділянку дороги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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