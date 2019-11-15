Шукають родичів волинянки, яка загинула в Австрії у далекому 1945 році





Про це йдеться на сайті Ковельради.



Зазначається, що до міської ради надійшов лист з австрійського міста Амштеттен. Його адміністрація звернулась за допомогою в пошуку рідних загиблої там під час бомбардування в 1945 році Станіслави Воронецької, яка народилася у Ковелі в 1906 році.



Тож просять відгукнутися родичів ковельчанки та всіх, хто володіє будь-якою інформацією про членів її сім’ї. Повідомлення можна надіслати на електронну адресу

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