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Стали відомі деталі смертельної аварії у Ковелі, де вантажівка збила чоловіка

Стали відомі деталі смертельної аварії у Ковелі, де вантажівка збила чоловіка
У поліції розповіли обставини летальної ДТП за участю вантажівки та велосипедиста.

Нагадаємо, що автопригода трапилася сьогодні, 18 червня, близько 11 години, - інформує ГУНП у Волинській області.

Попередньо встановили, що 25-річний житель селища Любешів, керуючи вантажівкою DAF по вулиці Варшавській у Ковелі, наїхав на велосипедиста.

Постраждалий загинув на місці пригоди. Особу загиблого встановлюють.

Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Перевірка триває.




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Теги: аварія, Ковель, вантажівка
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