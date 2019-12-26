Стали відомі деталі смертельної аварії у Ковелі, де вантажівка збила чоловіка





Нагадаємо, що



Попередньо встановили, що 25-річний житель селища Любешів, керуючи вантажівкою DAF по вулиці Варшавській у Ковелі, наїхав на велосипедиста.



Постраждалий загинув на місці пригоди. Особу загиблого встановлюють.



Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Перевірка триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поліції розповіли обставини летальної ДТП за участю вантажівки та велосипедиста.Нагадаємо, що автопригода трапилася сьогодні, 18 червня , близько 11 години, - інформує ГУНП у Волинській області.Попередньо встановили, що 25-річний житель селища Любешів, керуючи вантажівкою DAF по вулиці Варшавській у Ковелі, наїхав на велосипедиста.Постраждалий загинув на місці пригоди. Особу загиблого встановлюють.Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Перевірка триває.

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