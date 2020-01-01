На Волині музеї почали збирати колекції речей, пов’язаних з пандемією COVID-19. ВІДЕО









У Ковельському історичному музеї першими експонатами стали тканинні маски з орнаментами, вишитими за схемами, зібраними Оленою Пчілкою. Волинський краєзнавчий музей також почав збирати артефакти карантинного періоду. Подаровані закладу експонати виготовила вишивальниця Тетяна Ведмедюк.



"Враховуючи умови сучасного карантину і розуміючи, що це одна із трагічних сторінок історії людства, ми почали формувати групу так званих карантинних експонатів. Одними з перших таких експонатів є ось ці милі тканинні масочки", - каже зберігачка фондів Ковельського історичного музею Мирослава Мороз.



В обласному краєзнавчому музеї, що у Луцьку, теж почали збирати колекцію речей, пов’язаних з пандемією. Музейники кажуть: колекцію хочуть поповнити медичними костюмами, спеціальними захисними масками та окулярами, які виготовлялись для лікарів під час пандемії.



"Музейні скарби – це не тільки речі, яким по 100-200 років, і через певний період це теж буде наша історія, і те, що сьогодні відбувається - це теж є історія. Якісь оголошення, що музей закритий на карантин. Баночки з-під антисептика, які були суто в нас, використались, чи нові баночки, ми їх теж намагаємось збирати", - розповідає завідувачка музейного відділу Валентина Машлай.



Працівники музеїв просять волинян долучатися до наповнення колекцій. Єдина умова, каже Валентина Машлай, щоб всі речі були чистими та продезінфікованими.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські музеї почали збирати експонати сучасної історії, пов’язаної з пандемією COVID-19. Волинян просять допомогти музейникам з наповненням колекцій. Суспільне побувало у двох волинських музеях де вже почали формувати фонди пов’язані з пандемією коронавірусу в Україні.У Ковельському історичному музеї першими експонатами стали тканинні маски з орнаментами, вишитими за схемами, зібраними Оленою Пчілкою. Волинський краєзнавчий музей також почав збирати артефакти карантинного періоду. Подаровані закладу експонати виготовила вишивальниця"Враховуючи умови сучасного карантину і розуміючи, що це одна із трагічних сторінок історії людства, ми почали формувати групу так званих карантинних експонатів. Одними з перших таких експонатів є ось ці милі тканинні масочки", - каже зберігачка фондів Ковельського історичного музеюВ обласному краєзнавчому музеї, що у Луцьку, теж почали збирати колекцію речей, пов’язаних з пандемією. Музейники кажуть: колекцію хочуть поповнити медичними костюмами, спеціальними захисними масками та окулярами, які виготовлялись для лікарів під час пандемії."Музейні скарби – це не тільки речі, яким по 100-200 років, і через певний період це теж буде наша історія, і те, що сьогодні відбувається - це теж є історія. Якісь оголошення, що музей закритий на карантин. Баночки з-під антисептика, які були суто в нас, використались, чи нові баночки, ми їх теж намагаємось збирати", - розповідає завідувачка музейного відділуПрацівники музеїв просять волинян долучатися до наповнення колекцій. Єдина умова, каже Валентина Машлай, щоб всі речі були чистими та продезінфікованими.

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