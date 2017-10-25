На хабарі в 1,5 тисячі доларів зловили чоловіка, який на Волині крав ліс. ФОТО





Зазначається, що чоловік надав 1,5 тисячі доларів поліцейському, аби уникнути кримінальної відповідальності за незаконну порубку та перевезення лісодеревини, - пише ГУНП у Волинській області.



Як уже повідомлялось, учора, 17 червня, близько 2 години ночі, поліцейські спільно з працівниками державної лісової охорони ДП "Горохівське ЛМГ"



В салоні правоохоронці виявили 5 колод породи дуб. Деревину вилучили. Орієнтовна сума завданих збитків становить 50 тисяч гривень.



Задокументували правопорушника під час дачі грошей. Кошти вилучили.



За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Вирішується питання про затримання його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці затримали жителя Львівщини за хабар керівнику одного зі структурних підрозділів Горохівського відділу поліції.Зазначається, що чоловік надав 1,5 тисячі доларів поліцейському, аби уникнути кримінальної відповідальності за незаконну порубку та перевезення лісодеревини, - пише ГУНП у Волинській області.Як уже повідомлялось, учора, 17 червня, близько 2 години ночі, поліцейські спільно з працівниками державної лісової охорони ДП "Горохівське ЛМГ" зупинили вантажний автомобіль марки Volkswagen LT4. В салоні правоохоронці виявили 5 колод породи дуб. Деревину вилучили. Орієнтовна сума завданих збитків становить 50 тисяч гривень.Задокументували правопорушника під час дачі грошей. Кошти вилучили.За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Вирішується питання про затримання його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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