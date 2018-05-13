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Волинського митника судитимуть за розповсюдження секретної інформації

Волинського митника судитимуть за розповсюдження секретної інформації
Державного інспектора відділу митного оформлення №4 митного поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДФС судитимуть за несанкціоноване розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Так, улітку 2019 року митник двічі повідомляв громадянам, які не мають доступу до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України, інформацію, яка там зберігається.

Нині його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1,2 ст. 361-2 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Невдовзі посадовець постане перед судом.

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Теги: митник, секретна інформація, суд
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