Волинського митника судитимуть за розповсюдження секретної інформації
Сьогодні, 15:23
Державного інспектора відділу митного оформлення №4 митного поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДФС судитимуть за несанкціоноване розповсюдження інформації з обмеженим доступом.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Так, улітку 2019 року митник двічі повідомляв громадянам, які не мають доступу до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України, інформацію, яка там зберігається.
Нині його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1,2 ст. 361-2 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
Невдовзі посадовець постане перед судом.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Так, улітку 2019 року митник двічі повідомляв громадянам, які не мають доступу до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України, інформацію, яка там зберігається.
Нині його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1,2 ст. 361-2 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
Невдовзі посадовець постане перед судом.
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