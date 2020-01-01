На Волині наркоторговця засудили до 4 років тюрми
Сьогодні, 18:27
За вчинення наркозлочинів 39-річний ковельчанин на 4 роки втрапив за ґрати.
Про це повідомляє пресслужба у Волинській області.
Упродовж січня-лютого 2020 року правоохоронці зафіксували два факти збуту чоловіком особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
Цей же психотроп та понад 20 г канабісу виявили в оселі ковельчанина під час санкціонованого судом обшуку 19 лютого 2020 року.
Чоловік визнав свою винуватість у незаконному придбанні й зберіганні без мети збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, а також незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини (кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 309 та ч. 2 ст. 307 КК України) й наступних чотири роки перебуватиме за ґратами.
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Про це повідомляє пресслужба у Волинській області.
Упродовж січня-лютого 2020 року правоохоронці зафіксували два факти збуту чоловіком особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
Цей же психотроп та понад 20 г канабісу виявили в оселі ковельчанина під час санкціонованого судом обшуку 19 лютого 2020 року.
Чоловік визнав свою винуватість у незаконному придбанні й зберіганні без мети збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, а також незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини (кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 309 та ч. 2 ст. 307 КК України) й наступних чотири роки перебуватиме за ґратами.
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