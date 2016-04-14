Польські прикордонники затримали українця, який хотів в'їхати на Волинь на краденому авто
Сьогодні, 16:12
Польські прикордонники вилучили крадене авто, яким 61-річний українець простував на Волинь.
Про це повідомляє Прикордонна варта Республіки Польща, пише ІА "Конкурент".
На кордоні в "Дорогуську" прикордонники вилучили автомобіль Mercedes A 180, орієнтовна вартість якого становить 120 000 злотих.
61-річний громадянин України намагався виїхати з Польщі цією машиною. Під час прикордонного контролю польські прикордонники встановили, що транспортний засіб має підроблені ідентифікаційні маркування. З’ясувалося, що машина занесена до баз даних як втрачена в Італії.
Після проведення необхідних дій транспортний засіб доставили на службову автостоянку, а водія відпустили.
Як відомо, пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" є одним із найбільших на польсько-українському кордоні.
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Про це повідомляє Прикордонна варта Республіки Польща, пише ІА "Конкурент".
На кордоні в "Дорогуську" прикордонники вилучили автомобіль Mercedes A 180, орієнтовна вартість якого становить 120 000 злотих.
61-річний громадянин України намагався виїхати з Польщі цією машиною. Під час прикордонного контролю польські прикордонники встановили, що транспортний засіб має підроблені ідентифікаційні маркування. З’ясувалося, що машина занесена до баз даних як втрачена в Італії.
Після проведення необхідних дій транспортний засіб доставили на службову автостоянку, а водія відпустили.
Як відомо, пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" є одним із найбільших на польсько-українському кордоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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