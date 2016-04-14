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Польські прикордонники затримали українця, який хотів в'їхати на Волинь на краденому авто

Польські прикордонники затримали українця, який хотів в'їхати на Волинь на краденому авто
Польські прикордонники вилучили крадене авто, яким 61-річний українець простував на Волинь.

Про це повідомляє Прикордонна варта Республіки Польща, пише ІА "Конкурент".

На кордоні в "Дорогуську" прикордонники вилучили автомобіль Mercedes A 180, орієнтовна вартість якого становить 120 000 злотих.

61-річний громадянин України намагався виїхати з Польщі цією машиною. Під час прикордонного контролю польські прикордонники встановили, що транспортний засіб має підроблені ідентифікаційні маркування. З’ясувалося, що машина занесена до баз даних як втрачена в Італії.

Після проведення необхідних дій транспортний засіб доставили на службову автостоянку, а водія відпустили.

Як відомо, пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" є одним із найбільших на польсько-українському кордоні.

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Теги: прикордонники, поляки, українець
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