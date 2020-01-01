Де на Волині не буде світла 19 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 19 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. ЩТП-398 з 9:00 до 17:00. С. Бубнів, вул.: Іваничівська, Центральна.2. ТП-46 Л-1 з 9:00 до 17:00. «Владавтотранс», «Заір», м. Володимир-Волинський.1. Л-4 від КТП-192 з 9:30-16:30. С .Соснина вул. Б.Хмельницького.2. Частково ПЛ-10кВ 04-10 ЗТП-254 з 9:30 до 15:30. ТзоВ Поліхім.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-494 з 09:00 до 16:00. х. Котельчуків.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-406 з 09:00 до 16:00. С. Човниця (х. Жаще).3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-152 з 14:00 до 16:00. С. Тростянець, бар «Гостинний двір», Тер центр соціального обслуговування пенсіонерів, ФОП Демчук Андрій Васильович, ФОП Сергоян Рузанна Суриківна, ФОП Смолярчук Неля Володимирівна, с.Тростянець, вул.Волі, вул.Київська.4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-332 з 09:00 до 16:00. ПрАТ «Волиньобленерго» - Олицька дільниця, смт. Олика, вул. І.Франка, вул. Довженка.5. ПЛ 10 кВ Л14-01 з 09:00 до 16:00.1. ПЛ-0,4кВ від ЩТП №631 з 9:00 до 17:00. Церква «Воскресіння» Євангелістських християн-баптистів, ФОП Добиш Р.П., ФОП Добиш П.І., ФОП Сидорук Ю.С., Ковельське МТМО, ФОП Задачина О.В., Ковельське УВКГ «КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ», ТзОв «Верес Еліт», ФОП Найдюк В.М., ФОП Кравчук С.Л., ФОП Талашко М.Б., Свято-Михайлівська РГ УПЦ (КП), ФОП Печенюк М.В., ФО Мизовець Г.А., Зеленська сільська рада, с. Воля Ковельська.1. ПЛ-0,4кВ Л2 від КТП-62 з 9:00 до 16:00. С. Сад. Дубини.1. КТП-645 з 10:00 до 15:45. С. Крупа вул. Центральна, Границя.2. ПЛ–10 кВ Л-41–04 до ЛР–92, до ком.4 ЗТП-505 (184, 716, 794, 165, 490, 450) з 09:00 до 16:00. ФОП Захарчук О.С., ТзОВ «Асторія Пласт», ФОП Гнатюк Л.О., ФОП Федорчук І.М., ТзОВ «ГОР-АГРО», ПП Андрушко А.В., ТзОВ торговий дім «Аветра», гуртожиток. с. Підгайці вул. Східна, Надстирна, Шкільна, Надрічна.1. ПЛ-04 КТП-317 з 9:00 до 17:00. Побут, с. Масловець.2. ПЛ-04 КТП-379 з 9:00 до 17:00.Ресторан «Голубі озера», Пекарня с. Шацьк, Магазин «Наш край», Контора Шацьк, Маг. «Книги», Магазин будматеріалів, Магазин взуття, Продмаг с. Шацьк, Фото, Центральний, Бар «Квінта», Перукарня, Кафе «Водограй», Податкова інспекція, Безалкогольний цех, Магазин канцелярських товарів «Глобус», Котельня СР. Школи, Кухня СШ Шацьк, Учб. корпус с. Шацьк, Школа, Торговий кіоск «Все для дому», Майстерня, Кафе, Майстерня по ремонту взуття, Магазин Шацьк, дитсадок №3, Холодильна камера, Майстерня, Бар, Шацьк автостанціяМагазин, Лікарня с. Шацьк, Поліклініка, КНС (центральна), магазин смт. Шацьк, Сервісний центр, смт. Шацьк вул.: Перемоги, Садова, Сковороди, 17 Вересня.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 з 9:00 до17:00. С. Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок), с. Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19.2. ПЛ-10 кВ Л69-01 з 9:00 до 17:00. С. Вишеньки магазин( школа, церква, ФАП.), СГПП «Вишеньки» (бригада, артсв-на) с. Носачевичі ТзОВ «Волиньтепло», школа, магазин, церква, Садівниче товариство «Веселка», с.Вишеньки(повністю), с. Носачевичі вул. Тиха.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 з 9:00 до 17:00. С. Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку, с. Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-211 з 9:00 до 17:00. С. Береськ: дитячий садок, церква, поштове відділення, вул. Миру, Молодіжна, Л.Українки.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 з 9:00 до 17:00. С. Топільне, майстерня, магазин., с. Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-212 з 9:00 до 17:00. С. Береськ, молоко пункт, ППМ, с. Береськ вул. Заозерна, Перемоги, Шевченка.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 з 9:00 до 17:00. С. Немир (торговий кіоск, магазин), с.Немир, вул. Лугова, Ветеранів, Вишнева.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 з 9:00 до 17:00. С. Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, шкільна їдальня, ППМ, с. Немир вул. Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.9. ПЛ-10 кВ Л43-05 з 9:00 до 17:00. С. Крижівка (повністю), с. Незвір (повністю), с. Луків (повністю), с. Крижівка (повністю), с. Незвір (повністю), с. Луків (повністю).1. Пл10Кв Л-57-05, Л-57 -06,Л-57-04 з 09-00 до 16-00. Школа, С. Мокре, Яревище, Лютка, с. Мокре, Яревище, Лютка, Частково-Дубечне.2. КТП-185 з 09-00 до 16-00. Зерносушилка,Тік, Корівник, Пилорама, Скважина, с Смолярі.1. ПЛ-10 кВ Л-61-08 від ЗТП-211 до КТП-267, ЗТП-360А, ЗТП-217, КТП-362А, КТП-267 з 10:00 до 15:30.ДП Турійське лісове господарство», ФОП Лампіка, Лукашук, гараж, МУВГ – гараж, адмінприміщення, ТзОВ «Деревбуд», Райагрошляхбуд – база, СМЗ, Хавень- ферма, с.м.т. Турійськ вул. Володимирська, Першотравнева, Проектна-2, Привокзальна.2. ПЛ-10 кВ Л-61-01 від ЛР-7 до ЛР-5 КТП-281 КТП-11 з 10:00 до 15:30. Пункт прийому молока, Дольська с/р – клуб, школа, ФАП, ФОП Черенова О.В. – магазин, ТзОВ «АПК Волинь»- адмінприміщення, с. Растів.3. ПЛ-0,4кВ КТП-165 Л-1,2 з 10:00 до 15:30. С. Мочулки, вул. Центральна, Лісова.