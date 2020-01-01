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В Японії знайшли тіло зниклого українського спортсмена

В Японії знайшли тіло зниклого українського спортсмена
У Японії на горі Фудзіяма поліція знайшла тіло українського спортсмена та тренера з лижного спорту Олексія Борисенка.

Українець зник у кінці лютого 2020 року, - передає Обозреватель.

Поліцейське управління міста Фудзійосіда в префектурі Яманасі виявила тіло ще 12 травня, але лише зараз його впізнали як зниклого Борисенка.

Відомо, що Борисенко прилетів до Токіо для участі в міжнародному марафоні, який врешті скасували через пандемію COVID-19. Незважаючи на це, 37-річний спортсмен вирішив самостійно піднятися на гору.

Про зникнення Борисенка в Японії стало відомо ще в лютому. Тоді посольство України від 7 березня звернулося до токійської поліції з проханням про пошук українця.

Додамо, що до липня сходження на Фудзі висотою 3776 м офіційно не дозволені через нестійку погоду.

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Теги: тіло, Японія, українець
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