Повідомили, коли і де поховають загиблого на Сході волинянина
Сьогодні, 17:17
Волинського бійця, який загинув на Сході України, поховають 19 червня у рідному селі Льотниче Володимир-Волинського району.
Про це Суспільному розповіла староста села Таїсія Подзізей.
Нагадаємо, волинянин Ілля Струк загинув 17 червня у зоні проведення ООС. Боєць народився 1 серпня 1995 року. Тож цьогоріч йому лише мало б виповнитися 25 років. Хлопець здобув освіту у Львівському ВПУ (спеціальність: маляр-штукатур), а 23 квітня 2015 року отримав статус учасника бойових дій. Службу проходив у військовій частині А 1275 міста Маріуполь.
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Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя! Світла пам’ять!
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Про це Суспільному розповіла староста села Таїсія Подзізей.
Нагадаємо, волинянин Ілля Струк загинув 17 червня у зоні проведення ООС. Боєць народився 1 серпня 1995 року. Тож цьогоріч йому лише мало б виповнитися 25 років. Хлопець здобув освіту у Львівському ВПУ (спеціальність: маляр-штукатур), а 23 квітня 2015 року отримав статус учасника бойових дій. Службу проходив у військовій частині А 1275 міста Маріуполь.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Братику, ми не забудемо тебе», – побратими про смерть 24-річного воїна з Волині
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя! Світла пам’ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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