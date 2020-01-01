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Повідомили, коли і де поховають загиблого на Сході волинянина

Повідомили, коли і де поховають загиблого на Сході волинянина
Волинського бійця, який загинув на Сході України, поховають 19 червня у рідному селі Льотниче Володимир-Волинського району.

Про це Суспільному розповіла староста села Таїсія Подзізей.

Нагадаємо, волинянин Ілля Струк загинув 17 червня у зоні проведення ООС. Боєць народився 1 серпня 1995 року. Тож цьогоріч йому лише мало б виповнитися 25 років. Хлопець здобув освіту у Львівському ВПУ (спеціальність: маляр-штукатур), а 23 квітня 2015 року отримав статус учасника бойових дій. Службу проходив у військовій частині А 1275 міста Маріуполь.

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Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя! Світла пам’ять!

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Теги: Ілля Струк, загибель, Волинь, ООС, війна. похорон
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