Гнідавський завод просить Луцькраду прибрати стихійне сміттєзвалище біля полів фільтрації





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«Прат «Гнідавський цукровий завод» інформує, що близько 13 години 18 червня 2020 року було виявлено залишки безхазяйних відходів на території Луцької міської ради. Звалище загальною площею біля 400 квадратних метрів, розташоване на місці п’яти метрів від аварійних виїзних воріт спеціалізованого автотранспортного підприємства Луцьке АТП – 0201 (юридична адреса: м. Луцьк, вул.. Львівська, 154).



На підставі ст. 21.33 Закону України «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 року №1217 «Про затвердження порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів» підприємство пропонує розглянути питання ліквідації вищезгаданого звалища безхазяйних відходів, притягнути винних осіб до відповідальності за порушення природоохоронного законодавства. Про вжиті заходи прошу повідомити Товариство у визначений законодавством термін», – йдеться у листі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гнідавський цукровий завод із офіційним листом звернувся до Луцької міської ради із вимогою ліквідувати стихійне сміттєзвалище, яке утворилося поблизу полів фільтрації підприємства.Про це повідомляють на сайті цукрувого заводу.«Прат «Гнідавський цукровий завод» інформує, що близько 13 години 18 червня 2020 року було виявлено залишки безхазяйних відходів на території Луцької міської ради. Звалище загальною площею біля 400 квадратних метрів, розташоване на місці п’яти метрів від аварійних виїзних воріт спеціалізованого автотранспортного підприємства Луцьке АТП – 0201 (юридична адреса: м. Луцьк, вул.. Львівська, 154).На підставі ст. 21.33 Закону України «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 року №1217 «Про затвердження порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів» підприємство пропонує розглянути питання ліквідації вищезгаданого звалища безхазяйних відходів, притягнути винних осіб до відповідальності за порушення природоохоронного законодавства. Про вжиті заходи прошу повідомити Товариство у визначений законодавством термін», – йдеться у листі.

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