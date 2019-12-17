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Чи дотримуються водії та пасажири автобусів правил карантину на автостанції у Луцьку. ВІДЕО

Чи дотримуються водії та пасажири автобусів правил карантину на автостанції у Луцьку. ВІДЕО
На Луцькій автостанції №2 волинські патрульні провели рейд. Протягом кількох годин виявляли порушників правил карантину серед водіїв і пасажирів автобусів.

Про це повідомляє "Суспільне Волині".

Під час рейду, патрульні також звертали увагу на технічний стан автобусів, розповів керівника відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції В’ячеслав Кирикилиця.

За три години патрульні поліцейські перевірили 30 маршрутних автобусів. Виявили 5 порушень, що стосувалися технічного стану. На порушників склали адміністративні протоколи, - каже поліцейський.

За порушення карантинних правил передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень, говорить В’ячеслав Кирикилиця. З його слів, сьогодні, 18 червня, таких порушників не виявили.

У залі луцької автостанції висять оголошення про те, що в приміщенні перебувати можна лише у масці. При вході стоїть дезинфікуючий розчин. Кожен може ним скористатися, - каже керівник автостанції Ігор Модла.

"Після послаболення карантину відновили приміські, міжміські та частково міжобласні, крім Рівненського, Львівського , Ковельського, Володимир-Волинського напрямків" -, каже керівник автостанції.


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Теги: Луцьк, автостанція, правила карантину
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