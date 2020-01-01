На волинському озері посеред ночі спіймали двох браконьєрів. ФОТО





Про це



На озері поблизу села Любитів Ковельського району приблизно о 4-й годині ночі викрили двох громадян. Чоловіки ловили рибу забороненим знаряддям лову – мисиновою сіткою. На березі виявили сім карасів сріблястих. Живу рибу випустили назад у водойму.



На викритих осіб склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до судів для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.



«Ми вдячні активній громадськості за участь в рейді та допомогу у викритті незаконного рибальства. Спільна робота ілюструє наскільки важливо співпрацювати разом в боротьбі з браконьєрством. Обов’язок кожного з нас берегти природні ресурси, не бути осторонь та робити все щоб попередити нові порушення», - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.



Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 червня державні інспектори рибоохоронного патруля спільно з громадськими активістами на водоймах Ковельського району під час рейду зафіксували порушення.Про це повідомляє пресслужба рибоохоронного патруля у Волинській області.На озері поблизу села Любитів Ковельського району приблизно о 4-й годині ночі викрили двох громадян. Чоловіки ловили рибу забороненим знаряддям лову – мисиновою сіткою. На березі виявили сім карасів сріблястих. Живу рибу випустили назад у водойму.На викритих осіб склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до судів для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.«Ми вдячні активній громадськості за участь в рейді та допомогу у викритті незаконного рибальства. Спільна робота ілюструє наскільки важливо співпрацювати разом в боротьбі з браконьєрством. Обов’язок кожного з нас берегти природні ресурси, не бути осторонь та робити все щоб попередити нові порушення», - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруляНагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»:. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

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