На волинському озері посеред ночі спіймали двох браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 19:29
18 червня державні інспектори рибоохоронного патруля спільно з громадськими активістами на водоймах Ковельського району під час рейду зафіксували порушення.
Про це повідомляє пресслужба рибоохоронного патруля у Волинській області.
На озері поблизу села Любитів Ковельського району приблизно о 4-й годині ночі викрили двох громадян. Чоловіки ловили рибу забороненим знаряддям лову – мисиновою сіткою. На березі виявили сім карасів сріблястих. Живу рибу випустили назад у водойму.
На викритих осіб склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до судів для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.
«Ми вдячні активній громадськості за участь в рейді та допомогу у викритті незаконного рибальства. Спільна робота ілюструє наскільки важливо співпрацювати разом в боротьбі з браконьєрством. Обов’язок кожного з нас берегти природні ресурси, не бути осторонь та робити все щоб попередити нові порушення», - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.
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Про це повідомляє пресслужба рибоохоронного патруля у Волинській області.
На озері поблизу села Любитів Ковельського району приблизно о 4-й годині ночі викрили двох громадян. Чоловіки ловили рибу забороненим знаряддям лову – мисиновою сіткою. На березі виявили сім карасів сріблястих. Живу рибу випустили назад у водойму.
На викритих осіб склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до судів для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.
«Ми вдячні активній громадськості за участь в рейді та допомогу у викритті незаконного рибальства. Спільна робота ілюструє наскільки важливо співпрацювати разом в боротьбі з браконьєрством. Обов’язок кожного з нас берегти природні ресурси, не бути осторонь та робити все щоб попередити нові порушення», - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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