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На волинському озері посеред ночі спіймали двох браконьєрів. ФОТО

На волинському озері посеред ночі спіймали двох браконьєрів. ФОТО
18 червня державні інспектори рибоохоронного патруля спільно з громадськими активістами на водоймах Ковельського району під час рейду зафіксували порушення.

Про це повідомляє пресслужба рибоохоронного патруля у Волинській області.

На озері поблизу села Любитів Ковельського району приблизно о 4-й годині ночі викрили двох громадян. Чоловіки ловили рибу забороненим знаряддям лову – мисиновою сіткою. На березі виявили сім карасів сріблястих. Живу рибу випустили назад у водойму.

На викритих осіб склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до судів для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.

«Ми вдячні активній громадськості за участь в рейді та допомогу у викритті незаконного рибальства. Спільна робота ілюструє наскільки важливо співпрацювати разом в боротьбі з браконьєрством. Обов’язок кожного з нас берегти природні ресурси, не бути осторонь та робити все щоб попередити нові порушення», - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

На волинському озері посеред ночі спіймали двох браконьєрів. ФОТО
На волинському озері посеред ночі спіймали двох браконьєрів. ФОТО
На волинському озері посеред ночі спіймали двох браконьєрів. ФОТО

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Теги: рибпатруль, Волинь, порушення
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