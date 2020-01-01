19 червня на Волині: гортаючи календар

Людмила Приходько (на фото), директор Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки Людмила Стасюк.



Також день народження 19 червня у музеєзнавця, історика, краєзнавця Євгенії Ковальчук.



Вітаємо їх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.



Іменинники цього дня – Ростислав та Софія.



Зичимо усім волинянам, які носять ці імена, удачі і успіхів у всіх починаннях.



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