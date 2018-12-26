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«Мені не соромно дивитися в очі виборцям», – депутатка Луцькради. ВІДЕО

«Мені не соромно дивитися в очі виборцям», – депутатка Луцькради. ВІДЕО
Попри той факт, що Аллу Надточій визнали однією з найкращих депутатів у Луцькій міській раді цього скликання, вона не вважає себе такою, проте їй не соромно дивитися в очі своїм виборцям.

Про це Алла Надточій розповіла в інтерв'ю головному редактору ІА "Конкурент" Андрію Лучику.

Центр політичного аналізу та виборчого консалтингу провів аналіз діяльності депутатів Луцької міської ради, за результатами якого роботу Алли Надточій визнали однією з найкращих у міській раді цього скликання.

Як розповіла Алла Надточій, після приходу в Луцьку міську раду п'ять років тому спосіб її життя не змінився.

"Всі дивуються, коли бачать мене у маршрутках чи в тролейбусах навіть зараз. Я кажу: а що мало змінитись? Я прийшла працювати для громади і служити людям, які мене обрали. В моєму житті нічого не змінилось. Я де жила, там і живу. Я на яких авто і яким транспортом добиралась, їздила раніше, так і їжджу зараз. Головне, я казала людям, у мене є совість. Якщо я втрачу свою совість, я перестану дивитись вам у вічі, мені треба буде виїжджати звідси. Бо я така людина. Це моя натура. Я така є. Я тут народилась, працювала. Тут росте моя дитина. І мені не хочеться, щоб моїй дитині говорили, що мама не така, не так чинила чи діяла", – зазначила вона.

Депутатка додала, що навіть друзі сперечалися, чи зламає її ця система.

"... чи я залишусь такою впертою: якщо я не брала гроші раніше, то й зараз не буду брати. На що я жила, на те я і буду жити. Я по принципу своєму в житті навчилась заробляти гроші. Саме заробляти. Не отримувати, а заробляти гроші. Звичайно, мені дуже приємно, що мене визнали найкращим депутатом, але я себе таким не вважаю, тому що не все вдалося зробити", – зауважила Алла Надточій.


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Теги: Алла Надточій, депутат, робота, Луцька міська рада, інтерв'ю
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