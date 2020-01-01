У Луцьку розкажуть, як правильно батькам говорити з дітьми про секс

Іванна Цюх під час онлайн-зустрічі в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ».



Захід відбудеться у вівторок, 23 червня о 18:30 на платформі для відеоконференцій Zoom. Про це повідомили на Facebook-сторінці «СВІДОМИХ», повідомляє



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Реєстрація тут:



Організатори наголошують: під час реєстрації обов’язково вказуйте свою електронну адресу. Саме на неї ви отримаєте лінк для доступу до заходу в Zoom.

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