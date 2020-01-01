У Луцьку розкажуть, як правильно батькам говорити з дітьми про секс
18 червень, 23:34
Близько 20% підлітків мали або мають статеві стосунки. Як батькам говорити з дітьми про секс? Про це розповість відома у Луцьку лікарка-гінеколог Іванна Цюх під час онлайн-зустрічі в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ».
Захід відбудеться у вівторок, 23 червня о 18:30 на платформі для відеоконференцій Zoom. Про це повідомили на Facebook-сторінці «СВІДОМИХ», повідомляє ІА "Конкурент".
Ви дізнаєтеся:
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Де знайти актуальні ресурси для сексуальної грамотності ваших дітей?
Реєстрація тут: https://cutt.ly/muY2zAc
Організатори наголошують: під час реєстрації обов’язково вказуйте свою електронну адресу. Саме на неї ви отримаєте лінк для доступу до заходу в Zoom.
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Захід відбудеться у вівторок, 23 червня о 18:30 на платформі для відеоконференцій Zoom. Про це повідомили на Facebook-сторінці «СВІДОМИХ», повідомляє ІА "Конкурент".
Ви дізнаєтеся:
Як правильно батькам говорити з дітьми про секс, якщо вони цього соромляться?
Сексуальна освіта у школі: як готувати підлітків до дорослого життя?
Де знайти актуальні ресурси для сексуальної грамотності ваших дітей?
Реєстрація тут: https://cutt.ly/muY2zAc
Організатори наголошують: під час реєстрації обов’язково вказуйте свою електронну адресу. Саме на неї ви отримаєте лінк для доступу до заходу в Zoom.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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