Веселка під час грози: лучани засипали соцмережі світлинами. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:50
Надвечір четверга, 18 червня, небо над Луцьком затягнуло густими хмарами та почалась гроза.
І уже через кілька хвилин на небі засяяла яскрава веселка. Жителі Луцька активно публікують в соцмережах фото райдуги. Дехто "вполював" навіть подвійну.
Водночас жителі Підгайцівської громади зазнімкували повну веселку.
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І уже через кілька хвилин на небі засяяла яскрава веселка. Жителі Луцька активно публікують в соцмережах фото райдуги. Дехто "вполював" навіть подвійну.
Водночас жителі Підгайцівської громади зазнімкували повну веселку.
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