Веселка під час грози: лучани засипали соцмережі світлинами. ФОТО. ВІДЕО





І уже через кілька хвилин на небі засяяла яскрава веселка. Жителі Луцька активно публікують в соцмережах фото райдуги. Дехто "вполював" навіть подвійну.



Водночас жителі Підгайцівської громади зазнімкували повну веселку.



Rabzy Skicha

Aleksandr Dudar









Svitlana Kyrylova Svitlana Kyrylova







Наталія Дмитрієва

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Надвечір четверга, 18 червня, небо над Луцьком затягнуло густими хмарами та почалась гроза.І уже через кілька хвилин на небі засяяла яскрава веселка. Жителі Луцька активно публікують в соцмережах фото райдуги. Дехто "вполював" навіть подвійну.Водночас жителі Підгайцівської громади зазнімкували повну веселку.

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