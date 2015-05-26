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Веселка під час грози: лучани засипали соцмережі світлинами. ФОТО. ВІДЕО

Веселка під час грози: лучани засипали соцмережі світлинами. ФОТО. ВІДЕО
Надвечір четверга, 18 червня, небо над Луцьком затягнуло густими хмарами та почалась гроза.

І уже через кілька хвилин на небі засяяла яскрава веселка. Жителі Луцька активно публікують в соцмережах фото райдуги. Дехто "вполював" навіть подвійну.

Водночас жителі Підгайцівської громади зазнімкували повну веселку.

Rabzy Skicha
Rabzy Skicha

Aleksandr Dudar
Aleksandr Dudar





Svitlana Kyrylova
Svitlana Kyrylova
Svitlana Kyrylova
Svitlana Kyrylova




Наталія Дмитрієва
Наталія Дмитрієва

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Теги: веселка, гроза, фото
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