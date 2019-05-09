Жителям громади на Волині представили шерифа. ФОТО. ВІДЕО





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Напередодні Поромівська ОТГ взяла участь проєкті «Поліцейський офіцер громади». Завдяки цьому та виконанню умов проєкту, громада тепер має свого шерифа, головне завдання якого – орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з мешканцями, забезпечувати правопорядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень.





Посаду шерифа зайняв Володимир Гіль. Він виграв конкурс на заміщення посади офіцера громади, пройшов відповідне навчання, спеціальне тестування і поліграф. І відтепер 24 години на добу, 7 днів на тиждень поліцейський громади стежитиме за правопорядком на підзвітній йому території.



«Мені приємно, що в нашій державі відбуваються зміни. Був оголошений конкурс на посаду поліцейського офіцера громади. Я вирішив спробувати. Пройшов відбір і спеціальне навчання. І відсьогодні приступаю до виконання своїх обов’язків», – розповів Гіль.



Шериф перебуває в штаті поліції, але в першу чергу підпорядковується керівництву громади. Нацполіція дає йому зарплату та забезпечує формою. Також, вона виділила новенький поліцейський автомобіль, а це, зважаючи на розкиданість і чималу територію Поромівської ОТГ, – дуже цінний подарунок, який пришвидшить і значно полегшить роботу шерифа.





У свою чергу громада забезпечила поліцейського офіцера робочим місцем, усією необхідною технікою та приладдям. В поліцейській станції є два кабінети: для роботи і відпочинку і навіть два тренажери й міні-бібліотека. Окрім цього, витрати на паливно-мастильні матеріали до автомобіля шерифа та його ремонт теж оплачуватимуться з бюджету громади.





Голова Поромівської ОТГ Євгеній Недищук впевнений, що шериф стане його першим помічником. Він розповів, що в приміщенні, яке віддали у підпорядкування офіцера, раніше було поштове відділення, яке закрилося. За кошти місцевого бюджету тут створили усі умови, необхідні для його роботи.





«В нашій ОТГ є 18 сіл, вони дуже розкидані. Шериф обслуговуватиме їх, а також, можливо, зараз ідуть перемовини – села Литовезької ОТГ. І коли якісь ситуації виникають, то потрібно викликати поліцією з Іваничівського району і чекати поки вона приїде. А це займає час. А злочини найкраще розкривати по «гарячих» слідах. А шериф в громаду йде з гаслом «Я тут сьогодні, завтра і 24 години на добу».



Він буде слідкувати не лише за дотриманням законності й порядку, а й за безпекою наших мешканців. А це саме головне. Я думаю, що для голови він буде першим помічником і завжди триматиме руку на пульсі й знатиме, що відбувається в нашій громаді», – зазначив Недищук.



На урочистості з нагоди представлення шерифа громади та відкриття поліцейської станції завітали заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області, полковник Сергій Козак та начальник Іваничівського відділення поліції, підполковник В’ячеслав Мартинюк.





Гості привітали мешканців громади з цією знаковою подією та побажали шерифу успіхів у його роботі.



Зокрема, В’ячеслав Мартинюк зазначив, що поліцейський офіцер має стати частиною громади, першим, до кого звертатимуться люди, які зіштовхнулися зі злочином чи несправедливістю.



«Шериф повинен постійно контактувати з мешканцями, щоденно забезпечувати порядок на підзвітній йому території, запобігати порушенням. Ще одна вимога – шериф має проживати на території громади, в якій працює, а не приїжджати звідкись. Він закріплений суто за своєю громадою, але перебуває у подвійному підпорядкуванні: голові громади та місцевого ГУ Нацполіції», – зауважив Мартинюк.



Опісля освячення автомобіля шерифа місцевим священиком і перерізання символічної стрічки, присутні ознайомилися із матеріально-технічною базою поліцейської станції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Поромівській територіальній громаді, що в Іваничівському районі, 18-го червня розпочав роботу шериф. Його офіційне представлення, а також урочисте відкриття поліцейської станції – робочого місця шерифа, відбулося в селі Бужанка.Про це інформує БУГ Напередодні Поромівська ОТГ взяла участь проєкті «Поліцейський офіцер громади». Завдяки цьому та виконанню умов проєкту, громада тепер має свого шерифа, головне завдання якого – орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з мешканцями, забезпечувати правопорядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень.Посаду шерифа зайняв. Він виграв конкурс на заміщення посади офіцера громади, пройшов відповідне навчання, спеціальне тестування і поліграф. І відтепер 24 години на добу, 7 днів на тиждень поліцейський громади стежитиме за правопорядком на підзвітній йому території.«Мені приємно, що в нашій державі відбуваються зміни. Був оголошений конкурс на посаду поліцейського офіцера громади. Я вирішив спробувати. Пройшов відбір і спеціальне навчання. І відсьогодні приступаю до виконання своїх обов’язків», – розповів Гіль.Шериф перебуває в штаті поліції, але в першу чергу підпорядковується керівництву громади. Нацполіція дає йому зарплату та забезпечує формою. Також, вона виділила новенький поліцейський автомобіль, а це, зважаючи на розкиданість і чималу територію Поромівської ОТГ, – дуже цінний подарунок, який пришвидшить і значно полегшить роботу шерифа.У свою чергу громада забезпечила поліцейського офіцера робочим місцем, усією необхідною технікою та приладдям. В поліцейській станції є два кабінети: для роботи і відпочинку і навіть два тренажери й міні-бібліотека. Окрім цього, витрати на паливно-мастильні матеріали до автомобіля шерифа та його ремонт теж оплачуватимуться з бюджету громади.Голова Поромівської ОТГвпевнений, що шериф стане його першим помічником. Він розповів, що в приміщенні, яке віддали у підпорядкування офіцера, раніше було поштове відділення, яке закрилося. За кошти місцевого бюджету тут створили усі умови, необхідні для його роботи.«В нашій ОТГ є 18 сіл, вони дуже розкидані. Шериф обслуговуватиме їх, а також, можливо, зараз ідуть перемовини – села Литовезької ОТГ. І коли якісь ситуації виникають, то потрібно викликати поліцією з Іваничівського району і чекати поки вона приїде. А це займає час. А злочини найкраще розкривати по «гарячих» слідах. А шериф в громаду йде з гаслом «Я тут сьогодні, завтра і 24 години на добу».Він буде слідкувати не лише за дотриманням законності й порядку, а й за безпекою наших мешканців. А це саме головне. Я думаю, що для голови він буде першим помічником і завжди триматиме руку на пульсі й знатиме, що відбувається в нашій громаді», – зазначив Недищук.На урочистості з нагоди представлення шерифа громади та відкриття поліцейської станції завітали заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області, полковникта начальник Іваничівського відділення поліції, підполковникГості привітали мешканців громади з цією знаковою подією та побажали шерифу успіхів у його роботі.Зокрема, В’ячеслав Мартинюк зазначив, що поліцейський офіцер має стати частиною громади, першим, до кого звертатимуться люди, які зіштовхнулися зі злочином чи несправедливістю.«Шериф повинен постійно контактувати з мешканцями, щоденно забезпечувати порядок на підзвітній йому території, запобігати порушенням. Ще одна вимога – шериф має проживати на території громади, в якій працює, а не приїжджати звідкись. Він закріплений суто за своєю громадою, але перебуває у подвійному підпорядкуванні: голові громади та місцевого ГУ Нацполіції», – зауважив Мартинюк.Опісля освячення автомобіля шерифа місцевим священиком і перерізання символічної стрічки, присутні ознайомилися із матеріально-технічною базою поліцейської станції.

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