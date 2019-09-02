У селі неподалік Луцька град побив усю городину. ФОТО





Про це



За розповідями людей, протягом дня у населеному пункті була сонячна погода. Надвечір різко здійнявся вітер і почалася гроза.



Разом з буревієм та зливою пішов град, його розміри, кажуть, сягали монети у 5 копійок.



Потужний град пошкодив автомобілі та понищив городину селян.







В цей час у Луцьку люди могли спостерігати

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За 15 кілометрів від Луцька стихія розгулялась не на жарт. У селі Залав’я Рівненської області сильний град понищив городину та пошкодив автівки.Про це 12 каналу повідомляють очевидці.За розповідями людей, протягом дня у населеному пункті була сонячна погода. Надвечір різко здійнявся вітер і почалася гроза.Разом з буревієм та зливою пішов град, його розміри, кажуть, сягали монети у 5 копійок.Потужний град пошкодив автомобілі та понищив городину селян.В цей час у Луцьку люди могли спостерігати яскраву веселку

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію