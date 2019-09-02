У селі неподалік Луцька град побив усю городину. ФОТО
Сьогодні, 22:07
За 15 кілометрів від Луцька стихія розгулялась не на жарт. У селі Залав’я Рівненської області сильний град понищив городину та пошкодив автівки.
Про це 12 каналу повідомляють очевидці.
За розповідями людей, протягом дня у населеному пункті була сонячна погода. Надвечір різко здійнявся вітер і почалася гроза.
Разом з буревієм та зливою пішов град, його розміри, кажуть, сягали монети у 5 копійок.
Потужний град пошкодив автомобілі та понищив городину селян.
В цей час у Луцьку люди могли спостерігати яскраву веселку.
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Про це 12 каналу повідомляють очевидці.
За розповідями людей, протягом дня у населеному пункті була сонячна погода. Надвечір різко здійнявся вітер і почалася гроза.
Разом з буревієм та зливою пішов град, його розміри, кажуть, сягали монети у 5 копійок.
Потужний град пошкодив автомобілі та понищив городину селян.
В цей час у Луцьку люди могли спостерігати яскраву веселку.
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Коментарі 2
15 км від луцька вже рівненщина??????Ото-то районування!!!
До федя. Від кільця на виїзді з Луцька до великої городниці 11км, а вона знаходиться дальше початку Рівненської області. Так що з географією у вас не все гаразд!
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