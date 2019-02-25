Ремонтував вантажівку: на підприємстві у Луцьку працівнику відірвало вухо





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, – передають



Під час суду встановили, що 28 вересня 2019 року працівники ТОВ “ЛКПФ- Україна”, а саме начальник зміни транспортного цеху та водій автотранспортних засобів, прийшли на роботу за адресою вулиці Карбишева, 3.



Близько 11-ї години начальник зміни транспортного цеху, всупереч посадовій інструкції та правилам охорони праці на автомобільному транспорті, віддав усне розпорядження водієві провести заміну ременя гідпопідсилювача керма автомобіля “КРАЗ-257”, не забезпечивши при цьому проведення належного контролю за дотриманням працівником вимог охорони праці.



Водій припаркував автомобіль на похилій площині, не зафіксувавши його. Під час ремонту вантажівка скотилася на нього, внаслідок чого чоловік отримав множинні рани голови, численні гематоми та в нього відірвало ліву вушну раковину.



Суд визнав винними начальника зміни транспортного цеху та начальника транспортного цехуу порушенні правил безпеки. Обидва отримали покарання у розмірі 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 2550 гривень.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На луцькому підприємстві ТОВ «ЛКПФ-Україна» працівнику відірвало вуху внаслідок наїзду на нього вантажівки, яку він ремонтував.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, – передають Волинські Новини Під час суду встановили, що 28 вересня 2019 року працівники ТОВ “ЛКПФ- Україна”, а саме начальник зміни транспортного цеху та водій автотранспортних засобів, прийшли на роботу за адресою вулиці Карбишева, 3.Близько 11-ї години начальник зміни транспортного цеху, всупереч посадовій інструкції та правилам охорони праці на автомобільному транспорті, віддав усне розпорядження водієві провести заміну ременя гідпопідсилювача керма автомобіля “КРАЗ-257”, не забезпечивши при цьому проведення належного контролю за дотриманням працівником вимог охорони праці.Водій припаркував автомобіль на похилій площині, не зафіксувавши його. Під час ремонту вантажівка скотилася на нього, внаслідок чого чоловік отримав множинні рани голови, численні гематоми та в нього відірвало ліву вушну раковину.Суд визнав винними начальника зміни транспортного цеху та начальника транспортного цехуу порушенні правил безпеки. Обидва отримали покарання у розмірі 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 2550 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію