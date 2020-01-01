Показали, як проходить відбудова гуртожитку у Рожищі. ФОТО





Про це пише Надія Колбун у соцмережі facebook, повідомляє



"Сьогодні в наших серцях загорілася іскринка надії, розпочалося будівництво будинку який знищила пожежа.Завдяки місцевій владі , які зуміли залучити обласних і районних депутатів та меценатів і усіх небайдужих волинян, а також місцевих підприємців.



Жителі будинку щиро завдячують усім і надіються на подальшу підтримку і розуміння", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі розпочали будівництво будинку, який згорів внаслідок пожежі . Без домівок залишилося понад 30 людей.Про це пишеу соцмережі facebook, повідомляє «Волинь UA» "Сьогодні в наших серцях загорілася іскринка надії, розпочалося будівництво будинку який знищила пожежа.Завдяки місцевій владі , які зуміли залучити обласних і районних депутатів та меценатів і усіх небайдужих волинян, а також місцевих підприємців.Жителі будинку щиро завдячують усім і надіються на подальшу підтримку і розуміння", - йдеться у дописі.

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