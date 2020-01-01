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Показали, як проходить відбудова гуртожитку у Рожищі. ФОТО

Показали, як проходить відбудова гуртожитку у Рожищі. ФОТО
У Рожищі розпочали будівництво будинку, який згорів внаслідок пожежі. Без домівок залишилося понад 30 людей.

Про це пише Надія Колбун у соцмережі facebook, повідомляє «Волинь UA».

"Сьогодні в наших серцях загорілася іскринка надії, розпочалося будівництво будинку який знищила пожежа.Завдяки місцевій владі , які зуміли залучити обласних і районних депутатів та меценатів і усіх небайдужих волинян, а також місцевих підприємців.

Жителі будинку щиро завдячують усім і надіються на подальшу підтримку і розуміння", - йдеться у дописі.

Показали, як проходить відбудова гуртожитку у Рожищі. ФОТО
Показали, як проходить відбудова гуртожитку у Рожищі. ФОТО
Показали, як проходить відбудова гуртожитку у Рожищі. ФОТО

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Теги: гуртожиток, Рожище, пожежа, відбудова
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