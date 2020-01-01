Хто відповідає за старі поштові скриньки у Луцьку





Про це у коментарі власкору Микола Осіюк.



Головний комунальник Луцька визнав, що у місті є багато поштових скриньок, які мають непривабливий вигляд і перебувають у занедбаному стані.



«Ці поштові скриньки належать «Укрпошті». Саме вона мала б здійснювати їх ремонт та наглядати за їх станом. Але в «Укрпошті» кажуть, що вони відмовляються їх обслуговувати, бо прибутки підприємства скоротилися. Все більше населення користується іншими засобами зв’язку. Мало хто виписує газети чи відправляє листи. Ми ж самостійно не маємо права включити обслуговування цих скриньок до комунальних тарифів», - пояснив Микола Осіюк.



Посадовець відзначив, що у випадку колективного звернення лучан занедбані поштові скриньки можна знести, але для цього має бути спільне бажання усіх. Якщо ж комунальники будуть зносити самостійно ці скриньки, може виявитися, що є той, хто ще користується поштою, виписує пресу чи отримує листи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі комунальники не мають права з власної ініціативи знести старі поштові скриньки, розташовані на вулиці.Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів начальник Департаменту ЖКГ Луцької міськрадиГоловний комунальник Луцька визнав, що у місті є багато поштових скриньок, які мають непривабливий вигляд і перебувають у занедбаному стані.«Ці поштові скриньки належать «Укрпошті». Саме вона мала б здійснювати їх ремонт та наглядати за їх станом. Але в «Укрпошті» кажуть, що вони відмовляються їх обслуговувати, бо прибутки підприємства скоротилися. Все більше населення користується іншими засобами зв’язку. Мало хто виписує газети чи відправляє листи. Ми ж самостійно не маємо права включити обслуговування цих скриньок до комунальних тарифів», - пояснив Микола Осіюк.Посадовець відзначив, що у випадку колективного звернення лучан занедбані поштові скриньки можна знести, але для цього має бути спільне бажання усіх. Якщо ж комунальники будуть зносити самостійно ці скриньки, може виявитися, що є той, хто ще користується поштою, виписує пресу чи отримує листи.

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