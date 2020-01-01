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Хто відповідає за старі поштові скриньки у Луцьку

Хто відповідає за старі поштові скриньки у Луцьку
Луцькі комунальники не мають права з власної ініціативи знести старі поштові скриньки, розташовані на вулиці.

Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів начальник Департаменту ЖКГ Луцької міськради Микола Осіюк.

Головний комунальник Луцька визнав, що у місті є багато поштових скриньок, які мають непривабливий вигляд і перебувають у занедбаному стані.

«Ці поштові скриньки належать «Укрпошті». Саме вона мала б здійснювати їх ремонт та наглядати за їх станом. Але в «Укрпошті» кажуть, що вони відмовляються їх обслуговувати, бо прибутки підприємства скоротилися. Все більше населення користується іншими засобами зв’язку. Мало хто виписує газети чи відправляє листи. Ми ж самостійно не маємо права включити обслуговування цих скриньок до комунальних тарифів», - пояснив Микола Осіюк.

Посадовець відзначив, що у випадку колективного звернення лучан занедбані поштові скриньки можна знести, але для цього має бути спільне бажання усіх. Якщо ж комунальники будуть зносити самостійно ці скриньки, може виявитися, що є той, хто ще користується поштою, виписує пресу чи отримує листи.


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Теги: поштова скринька, ЖКГ, Укрпошта
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