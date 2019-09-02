У місті на Волині негода зламала дерево та пошкодила будинки. ФОТО
Сьогодні, 03:45
Негода на Волині, яка вирувала у четвер, 18 червня, наробила біди в домівках жителів міста Ківерці. Град із дощем пробили дахи та стіни будинків.
Про це “Волинь.Правді” повідомила жителька міста.
Вона зауважує, що сильний град із дощем розпочався орієнтовно о 20:00 і вже встиг знищити стіни та дах будинку. На фото видно, що злива підтопила прибудинкову територію, також затопила вулиці і двори.
Волинянка додає, що такої ж біди від зливи зазнали і інші жителі міста. Волинянам град пошкодив фасад будинку, залишивши величезні дірки в стінах.
Гроза зламала дерево на одній із вулиць та залила місто.
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Про це “Волинь.Правді” повідомила жителька міста.
Вона зауважує, що сильний град із дощем розпочався орієнтовно о 20:00 і вже встиг знищити стіни та дах будинку. На фото видно, що злива підтопила прибудинкову територію, також затопила вулиці і двори.
Волинянка додає, що такої ж біди від зливи зазнали і інші жителі міста. Волинянам град пошкодив фасад будинку, залишивши величезні дірки в стінах.
Гроза зламала дерево на одній із вулиць та залила місто.
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