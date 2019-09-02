У місті на Волині негода зламала дерево та пошкодила будинки. ФОТО





Про це



Вона зауважує, що сильний град із дощем розпочався орієнтовно о 20:00 і вже встиг знищити стіни та дах будинку. На фото видно, що злива підтопила прибудинкову територію, також затопила вулиці і двори.



Волинянка додає, що такої ж біди від зливи зазнали і інші жителі міста. Волинянам град пошкодив фасад будинку, залишивши величезні дірки в стінах.



Гроза зламала дерево на одній із вулиць та залила місто.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Негода на Волині, яка вирувала у четвер, 18 червня, наробила біди в домівках жителів міста Ківерці. Град із дощем пробили дахи та стіни будинків.Про це “Волинь.Правді” повідомила жителька міста.Вона зауважує, що сильний град із дощем розпочався орієнтовно о 20:00 і вже встиг знищити стіни та дах будинку. На фото видно, що злива підтопила прибудинкову територію, також затопила вулиці і двори.Волинянка додає, що такої ж біди від зливи зазнали і інші жителі міста. Волинянам град пошкодив фасад будинку, залишивши величезні дірки в стінах.Гроза зламала дерево на одній із вулиць та залила місто.

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