вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині негода зламала дерево та пошкодила будинки. ФОТО

У місті на Волині негода зламала дерево та пошкодила будинки. ФОТО
Негода на Волині, яка вирувала у четвер, 18 червня, наробила біди в домівках жителів міста Ківерці. Град із дощем пробили дахи та стіни будинків.

Про це “Волинь.Правді” повідомила жителька міста.

Вона зауважує, що сильний град із дощем розпочався орієнтовно о 20:00 і вже встиг знищити стіни та дах будинку. На фото видно, що злива підтопила прибудинкову територію, також затопила вулиці і двори.

Волинянка додає, що такої ж біди від зливи зазнали і інші жителі міста. Волинянам град пошкодив фасад будинку, залишивши величезні дірки в стінах.

Гроза зламала дерево на одній із вулиць та залила місто.
У місті на Волині негода зламала дерево та пошкодила будинки. ФОТО
У місті на Волині негода зламала дерево та пошкодила будинки. ФОТО
У місті на Волині негода зламала дерево та пошкодила будинки. ФОТО
У місті на Волині негода зламала дерево та пошкодила будинки. ФОТО
У місті на Волині негода зламала дерево та пошкодила будинки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: негода, град, дерево, Ківерці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині негода зламала дерево та пошкодила будинки. ФОТО
Сьогодні, 03:45
«Вогняне кільце» – на вихідних українці зможуть спостерігати сонячне затемнення
Сьогодні, 02:26
Ремонтував вантажівку: на підприємстві у Луцьку працівнику відірвало вухо
Сьогодні, 01:36
Привласнили 11 мільйонів: посадовці Міноборони розікрали кошти для будівництва казарм
Сьогодні, 00:31
19 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У селі неподалік Луцька град побив усю городину. ФОТО У селі неподалік Луцька град побив усю городину. ФОТО
18 червень, 22:07
Потужний град на Волині – селяни рахують збитки. ВІДЕО Потужний град на Волині – селяни рахують збитки. ВІДЕО
10 червень, 08:19
У районі на Волині випав сильний град, побив усю городину. ФОТО У районі на Волині випав сильний град, побив усю городину. ФОТО
08 червень, 21:13
Гроза із сильним дощем та градом: на Волині вирувала негода. ВІДЕО Гроза із сильним дощем та градом: на Волині вирувала негода. ВІДЕО
02 вересень, 2019, 19:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – шість нових випадків коронавірусу та дві смерті
18 червень, 16:57
 1
У місті на Волині негода зламала дерево та пошкодила будинки. ФОТО
Сьогодні, 03:45
 0
«Вогняне кільце» – на вихідних українці зможуть спостерігати сонячне затемнення
Сьогодні, 02:26
 0
Ремонтував вантажівку: на підприємстві у Луцьку працівнику відірвало вухо
Сьогодні, 01:36
 0
Привласнили 11 мільйонів: посадовці Міноборони розікрали кошти для будівництва казарм
Сьогодні, 00:31
 0
Медіа
відео
1/8