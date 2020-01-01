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«Вогняне кільце» – на вихідних українці зможуть спостерігати сонячне затемнення

«Вогняне кільце» – на вихідних українці зможуть спостерігати сонячне затемнення
У неділю, 21 червня, мешканці Землі можуть спостерігати кільцеподібне сонячне затемнення.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Science Alert.

«Цими вихідними повне "вогняне кільце" буде видно з центральної Африки та з Азії, починаючи з 03:45 UTC 21 червня 2020 року. У багатьох інших місцях, від Південно-Східної Європи до північної частини Австралії, буде видно часткове кільцеподібне затемнення», - йдеться у повідомленні.

В Україні сонячне затемнення відбудеться о 9:40 за київським часом. Його можна буде дивитися онлайн в прямому ефірі на YouTube. Наступне таке затемнення буде 10 червня 2021 року.

Як зазначається, на піку затемнення Місяць перекриє 99,4 відсотка Сонця. Максимальна фаза затемнення буде спостерігатися на півночі Індії.

Це затемнення є повторенням через сарос кільцеподібного сонячного затемнення 10 червня 2002 року (в районі Тихого океану).

Загалом затемнення (кільцеподібне або часткове) буде видно в 111 країнах і територіях.

Кільцеподібне сонячне затемнення - це затемнення Сонця, при якому земну поверхню перетинає конус-продовження місячної тіні (Місяць надто далеко від Землі, щоб повністю закрити Сонце).


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Теги: сонячне затемнення, небо, сонце
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