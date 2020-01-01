Найбільше за весь час пандемії: в Україні – 921 новий випадок коронавірусу за добу, на Волині – 63

В Україні за останню добу методом ПЛР підтвердили 921 новий випадок коронавірусної інфекції.Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я УкраїниЗі 921 людей – 64 дитини 161 медик. 182 людей за добу госпіталізували. 19 людей, на жаль, померли. 586 – одужали.Загалом за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 34 984 людини. Загалом одужало 16 033 людини. 985 людей померли від ускладнень хвороби.За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 542 247, методом ІФА — 115 494.Усього захворювання підтверджене у 2570 дітей та 5877 медиків. Госпіталізації потребували 9767 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 343 пацієнти. 25 217 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших - 3548 медпрацівників.Загалом випадки підтверджені:Вінницька обл. — 1596 (990 одужали);Волинська обл. — 1673 (548 одужали);Дніпропетровська обл. — 1021 (758 одужали);Донецька обл. — 350 (142 одужали);Житомирська обл. — 1201 (609 одужали);Закарпатська обл. — 1960 (833 одужали);Запорізька обл. — 547 (385 одужали);Івано-Франківська обл. — 1940 (1064 одужали);м. Київ — 4176 (1332 одужали);Київська обл. — 2142 (994 одужали);Кіровоградська обл. — 604 (502 одужали);Луганська обл. — 71 (52 одужали);Львівська обл. — 3540 (663 одужали);Миколаївська обл. — 338 (264 одужали);Одеська обл. — 1200 (510 одужали);Полтавська обл. — 289 (262 одужали);Рівненська обл. — 2693 (1467 одужали);Сумська обл. — 246 (178 одужали);Тернопільська обл. — 1605 (1050 одужали);Харківська обл. — 1744 (812 одужали);Херсонська обл. — 185 (174 одужали);Хмельницька обл. — 608 (474 одужали);Черкаська обл. — 585 (388 одужали);Чернівецька обл. — 4211 (1470 одужали);Чернігівська обл. — 459 (112 одужали).