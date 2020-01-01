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Найбільше за весь час пандемії: в Україні – 921 новий випадок коронавірусу за добу, на Волині – 63

Найбільше за весь час пандемії: в Україні – 921 новий випадок коронавірусу за добу, на Волині – 63
В Україні за останню добу методом ПЛР підтвердили 921 новий випадок коронавірусної інфекції.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Зі 921 людей – 64 дитини 161 медик. 182 людей за добу госпіталізували. 19 людей, на жаль, померли. 586 – одужали.

Загалом за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 34 984 людини. Загалом одужало 16 033 людини. 985 людей померли від ускладнень хвороби.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 542 247, методом ІФА — 115 494.

Усього захворювання підтверджене у 2570 дітей та 5877 медиків. Госпіталізації потребували 9767 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 343 пацієнти. 25 217 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших - 3548 медпрацівників.

Загалом випадки підтверджені:

Вінницька обл. — 1596 (990 одужали);
Волинська обл. — 1673 (548 одужали);
Дніпропетровська обл. — 1021 (758 одужали);
Донецька обл. — 350 (142 одужали);
Житомирська обл. — 1201 (609 одужали);
Закарпатська обл. — 1960 (833 одужали);
Запорізька обл. — 547 (385 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1940 (1064 одужали);
м. Київ — 4176 (1332 одужали);
Київська обл. — 2142 (994 одужали);
Кіровоградська обл. — 604 (502 одужали);
Луганська обл. — 71 (52 одужали);
Львівська обл. — 3540 (663 одужали);
Миколаївська обл. — 338 (264 одужали);
Одеська обл. — 1200 (510 одужали);
Полтавська обл. — 289 (262 одужали);
Рівненська обл. — 2693 (1467 одужали);
Сумська обл. — 246 (178 одужали);
Тернопільська обл. — 1605 (1050 одужали);
Харківська обл. — 1744 (812 одужали);
Херсонська обл. — 185 (174 одужали);
Хмельницька обл. — 608 (474 одужали);
Черкаська обл. — 585 (388 одужали);
Чернівецька обл. — 4211 (1470 одужали);
Чернігівська обл. — 459 (112 одужали).



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Теги: коронавірус, МОЗ, статистика, дані, Максим Степанов
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