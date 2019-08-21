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Рейтинг луцьких шкіл за кількістю відмінників і призерів олімпіад

Рейтинг луцьких шкіл за кількістю відмінників і призерів олімпіад
За кількістю відмінників і призерів олімпіад серед луцьких шкіл найкращі – НВК №9, а також гімназії №14 і №18.

«Перший» дізнався, скільки відмінників, призерів міських та обласних олімпіад є в кожній луцькій школі та створив рейтинг успішності навчальних закладів.

Інформацію про відмінників та призерів олімпіад надали в міському управлінні освіти.

Щоб скласти єдиний рейтинг, кількість відмінників множили на коефіцієнт 0,5, призерів міських олімпіад – на 1 і призерів обласних – на 1,5. Іншими словами, школа отримувала половину балу за кожного відмінника, бал – за призера міської олімпіади і півтора бала – за призера обласної олімпіади. Сумарна кількість балів кожної школи і лягла в основу рейтингу. Про призерів всеукраїнських олімпіад міськрада не повідомила, адже, як ідеться у відповіді управління освіти, «фінальні етапи всеукраїнських олімпіад цього року не проводились». Очевидно, через карантин.

Рейтинг шкіл від найкращих до найгірших:

1. Навчально-виховний комплекс №9
(Відмінників – 365, призерів міських олімпіад – 74, обласних олімпіад – 30)

2. Гімназія №18
(Відмінників – 200, призерів міських олімпіад – 84, обласних олімпіад – 27)

3. Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського
(Відмінників – 171, призерів міських олімпіад – 77, обласних олімпіад – 23)

4. Гімназія №21 імені Михайла Кравчука
(Відмінників – 191, призерів міських олімпіад – 65, обласних олімпіад – 15)

5. Навчально-виховний комплекс №26
(Відмінників – 243, призерів міських олімпіад – 48, обласних олімпіад – 7)

6. Навчально-виховний комплекс №22
(Відмінників – 264, призерів міських олімпіад – 26, обласних олімпіад – 3)

7. Гімназія №4 імені Модеста Левицького
(Відмінників – 230, призерів міських олімпіад – 40, обласних олімпіад – 2)

8. Школа №1
(Відмінників – 214, призерів міських олімпіад – 35, обласних олімпіад – 10)

9. Школа №5
(Відмінників – 144, призерів міських олімпіад – 28, обласних олімпіад – 10)

10. Навчально-виховний комплекс №10
(Відмінників – 124, призерів міських олімпіад – 28, обласних олімпіад – 4)

11. Школа №25
(Відмінників – 139, призерів міських олімпіад – 18, обласних олімпіад – 0)

12. Ліцей №27
(Відмінників – 130, призерів міських олімпіад – 14, обласних олімпіад – 3)

13. Школа №23
(Відмінників – 110, призерів міських олімпіад – 24, обласних олімпіад – 1)

14. Школа №20
(Відмінників – 87, призерів міських олімпіад – 16, обласних олімпіад – 0)

15. Школа №7
(Відмінників – 77, призерів міських олімпіад – 17, обласних олімпіад – 2)

16. Навчально-виховний комплекс №24
(Відмінників – 83, призерів міських олімпіад – 15, обласних олімпіад – 0)

17. Школа №15
(Відмінників – 94, призерів міських олімпіад – 8, обласних олімпіад – 0)

18. Ліцей №3
(Відмінників – 68, призерів міських олімпіад – 18, обласних олімпіад – 1)

19. Школа №11
(Відмінників – 68, призерів міських олімпіад – 15, обласних олімпіад – 1)

20. Школа №12
(Відмінників – 69, призерів міських олімпіад – 14, обласних олімпіад – 1)

21. Школа №2
(Відмінників – 75, призерів міських олімпіад – 7, обласних олімпіад – 1)

22. Школа №16
(Відмінників – 82, призерів міських олімпіад – 2, обласних олімпіад – 0)

23. Школа №17
(Відмінників – 65, призерів міських олімпіад – 4, обласних олімпіад – 0)

24. Школа №19
(Відмінників – 41, призерів міських олімпіад – 16, обласних олімпіад – 0)

25. Школа №13
(Відмінників – 47, призерів міських олімпіад – 11, обласних олімпіад – 0)

26. Ліцей №28
(Відмінників – 3, призерів міських олімпіад – 9, обласних олімпіад – 1)

27. Прилуцький ліцей №29
(Відмінників – 18, призерів міських олімпіад – 0, обласних олімпіад – 0)

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Теги: рейтинг, школи, Луцьк
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