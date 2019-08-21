Рейтинг луцьких шкіл за кількістю відмінників і призерів олімпіад









Інформацію про відмінників та призерів олімпіад надали в міському управлінні освіти.



Щоб скласти єдиний рейтинг, кількість відмінників множили на коефіцієнт 0,5, призерів міських олімпіад – на 1 і призерів обласних – на 1,5. Іншими словами, школа отримувала половину балу за кожного відмінника, бал – за призера міської олімпіади і півтора бала – за призера обласної олімпіади. Сумарна кількість балів кожної школи і лягла в основу рейтингу. Про призерів всеукраїнських олімпіад міськрада не повідомила, адже, як ідеться у відповіді управління освіти, «фінальні етапи всеукраїнських олімпіад цього року не проводились». Очевидно, через карантин.



Рейтинг шкіл від найкращих до найгірших:



1. Навчально-виховний комплекс №9

(Відмінників – 365, призерів міських олімпіад – 74, обласних олімпіад – 30)



2. Гімназія №18

(Відмінників – 200, призерів міських олімпіад – 84, обласних олімпіад – 27)



3. Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського

(Відмінників – 171, призерів міських олімпіад – 77, обласних олімпіад – 23)



4. Гімназія №21 імені Михайла Кравчука

(Відмінників – 191, призерів міських олімпіад – 65, обласних олімпіад – 15)



5. Навчально-виховний комплекс №26

(Відмінників – 243, призерів міських олімпіад – 48, обласних олімпіад – 7)



6. Навчально-виховний комплекс №22

(Відмінників – 264, призерів міських олімпіад – 26, обласних олімпіад – 3)



7. Гімназія №4 імені Модеста Левицького

(Відмінників – 230, призерів міських олімпіад – 40, обласних олімпіад – 2)



8. Школа №1

(Відмінників – 214, призерів міських олімпіад – 35, обласних олімпіад – 10)



9. Школа №5

(Відмінників – 144, призерів міських олімпіад – 28, обласних олімпіад – 10)



10. Навчально-виховний комплекс №10

(Відмінників – 124, призерів міських олімпіад – 28, обласних олімпіад – 4)



11. Школа №25

(Відмінників – 139, призерів міських олімпіад – 18, обласних олімпіад – 0)



12. Ліцей №27

(Відмінників – 130, призерів міських олімпіад – 14, обласних олімпіад – 3)



13. Школа №23

(Відмінників – 110, призерів міських олімпіад – 24, обласних олімпіад – 1)



14. Школа №20

(Відмінників – 87, призерів міських олімпіад – 16, обласних олімпіад – 0)



15. Школа №7

(Відмінників – 77, призерів міських олімпіад – 17, обласних олімпіад – 2)



16. Навчально-виховний комплекс №24

(Відмінників – 83, призерів міських олімпіад – 15, обласних олімпіад – 0)



17. Школа №15

(Відмінників – 94, призерів міських олімпіад – 8, обласних олімпіад – 0)



18. Ліцей №3

(Відмінників – 68, призерів міських олімпіад – 18, обласних олімпіад – 1)



19. Школа №11

(Відмінників – 68, призерів міських олімпіад – 15, обласних олімпіад – 1)



20. Школа №12

(Відмінників – 69, призерів міських олімпіад – 14, обласних олімпіад – 1)



21. Школа №2

(Відмінників – 75, призерів міських олімпіад – 7, обласних олімпіад – 1)



22. Школа №16

(Відмінників – 82, призерів міських олімпіад – 2, обласних олімпіад – 0)



23. Школа №17

(Відмінників – 65, призерів міських олімпіад – 4, обласних олімпіад – 0)



24. Школа №19

(Відмінників – 41, призерів міських олімпіад – 16, обласних олімпіад – 0)



25. Школа №13

(Відмінників – 47, призерів міських олімпіад – 11, обласних олімпіад – 0)



26. Ліцей №28

(Відмінників – 3, призерів міських олімпіад – 9, обласних олімпіад – 1)



27. Прилуцький ліцей №29

(Відмінників – 18, призерів міських олімпіад – 0, обласних олімпіад – 0)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За кількістю відмінників і призерів олімпіад серед луцьких шкіл найкращі – НВК №9, а також гімназії №14 і №18. «Перший» дізнався, скільки відмінників, призерів міських та обласних олімпіад є в кожній луцькій школі та створив рейтинг успішності навчальних закладів.Інформацію про відмінників та призерів олімпіад надали в міському управлінні освіти.Щоб скласти єдиний рейтинг, кількість відмінників множили на коефіцієнт 0,5, призерів міських олімпіад – на 1 і призерів обласних – на 1,5. Іншими словами, школа отримувала половину балу за кожного відмінника, бал – за призера міської олімпіади і півтора бала – за призера обласної олімпіади. Сумарна кількість балів кожної школи і лягла в основу рейтингу. Про призерів всеукраїнських олімпіад міськрада не повідомила, адже, як ідеться у відповіді управління освіти, «фінальні етапи всеукраїнських олімпіад цього року не проводились». Очевидно, через карантин.(Відмінників – 365, призерів міських олімпіад – 74, обласних олімпіад – 30)(Відмінників – 200, призерів міських олімпіад – 84, обласних олімпіад – 27)(Відмінників – 171, призерів міських олімпіад – 77, обласних олімпіад – 23)(Відмінників – 191, призерів міських олімпіад – 65, обласних олімпіад – 15)(Відмінників – 243, призерів міських олімпіад – 48, обласних олімпіад – 7)(Відмінників – 264, призерів міських олімпіад – 26, обласних олімпіад – 3)(Відмінників – 230, призерів міських олімпіад – 40, обласних олімпіад – 2)(Відмінників – 214, призерів міських олімпіад – 35, обласних олімпіад – 10)(Відмінників – 144, призерів міських олімпіад – 28, обласних олімпіад – 10)(Відмінників – 124, призерів міських олімпіад – 28, обласних олімпіад – 4)(Відмінників – 139, призерів міських олімпіад – 18, обласних олімпіад – 0)(Відмінників – 130, призерів міських олімпіад – 14, обласних олімпіад – 3)(Відмінників – 110, призерів міських олімпіад – 24, обласних олімпіад – 1)(Відмінників – 87, призерів міських олімпіад – 16, обласних олімпіад – 0)(Відмінників – 77, призерів міських олімпіад – 17, обласних олімпіад – 2)(Відмінників – 83, призерів міських олімпіад – 15, обласних олімпіад – 0)(Відмінників – 94, призерів міських олімпіад – 8, обласних олімпіад – 0)(Відмінників – 68, призерів міських олімпіад – 18, обласних олімпіад – 1)(Відмінників – 68, призерів міських олімпіад – 15, обласних олімпіад – 1)(Відмінників – 69, призерів міських олімпіад – 14, обласних олімпіад – 1)(Відмінників – 75, призерів міських олімпіад – 7, обласних олімпіад – 1)(Відмінників – 82, призерів міських олімпіад – 2, обласних олімпіад – 0)(Відмінників – 65, призерів міських олімпіад – 4, обласних олімпіад – 0)(Відмінників – 41, призерів міських олімпіад – 16, обласних олімпіад – 0)(Відмінників – 47, призерів міських олімпіад – 11, обласних олімпіад – 0)(Відмінників – 3, призерів міських олімпіад – 9, обласних олімпіад – 1)(Відмінників – 18, призерів міських олімпіад – 0, обласних олімпіад – 0)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію