Рейтинг луцьких шкіл за кількістю відмінників і призерів олімпіад
Сьогодні, 09:28
За кількістю відмінників і призерів олімпіад серед луцьких шкіл найкращі – НВК №9, а також гімназії №14 і №18.
«Перший» дізнався, скільки відмінників, призерів міських та обласних олімпіад є в кожній луцькій школі та створив рейтинг успішності навчальних закладів.
Інформацію про відмінників та призерів олімпіад надали в міському управлінні освіти.
Щоб скласти єдиний рейтинг, кількість відмінників множили на коефіцієнт 0,5, призерів міських олімпіад – на 1 і призерів обласних – на 1,5. Іншими словами, школа отримувала половину балу за кожного відмінника, бал – за призера міської олімпіади і півтора бала – за призера обласної олімпіади. Сумарна кількість балів кожної школи і лягла в основу рейтингу. Про призерів всеукраїнських олімпіад міськрада не повідомила, адже, як ідеться у відповіді управління освіти, «фінальні етапи всеукраїнських олімпіад цього року не проводились». Очевидно, через карантин.
Рейтинг шкіл від найкращих до найгірших:
1. Навчально-виховний комплекс №9
(Відмінників – 365, призерів міських олімпіад – 74, обласних олімпіад – 30)
2. Гімназія №18
(Відмінників – 200, призерів міських олімпіад – 84, обласних олімпіад – 27)
3. Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського
(Відмінників – 171, призерів міських олімпіад – 77, обласних олімпіад – 23)
4. Гімназія №21 імені Михайла Кравчука
(Відмінників – 191, призерів міських олімпіад – 65, обласних олімпіад – 15)
5. Навчально-виховний комплекс №26
(Відмінників – 243, призерів міських олімпіад – 48, обласних олімпіад – 7)
6. Навчально-виховний комплекс №22
(Відмінників – 264, призерів міських олімпіад – 26, обласних олімпіад – 3)
7. Гімназія №4 імені Модеста Левицького
(Відмінників – 230, призерів міських олімпіад – 40, обласних олімпіад – 2)
8. Школа №1
(Відмінників – 214, призерів міських олімпіад – 35, обласних олімпіад – 10)
9. Школа №5
(Відмінників – 144, призерів міських олімпіад – 28, обласних олімпіад – 10)
10. Навчально-виховний комплекс №10
(Відмінників – 124, призерів міських олімпіад – 28, обласних олімпіад – 4)
11. Школа №25
(Відмінників – 139, призерів міських олімпіад – 18, обласних олімпіад – 0)
12. Ліцей №27
(Відмінників – 130, призерів міських олімпіад – 14, обласних олімпіад – 3)
13. Школа №23
(Відмінників – 110, призерів міських олімпіад – 24, обласних олімпіад – 1)
14. Школа №20
(Відмінників – 87, призерів міських олімпіад – 16, обласних олімпіад – 0)
15. Школа №7
(Відмінників – 77, призерів міських олімпіад – 17, обласних олімпіад – 2)
16. Навчально-виховний комплекс №24
(Відмінників – 83, призерів міських олімпіад – 15, обласних олімпіад – 0)
17. Школа №15
(Відмінників – 94, призерів міських олімпіад – 8, обласних олімпіад – 0)
18. Ліцей №3
(Відмінників – 68, призерів міських олімпіад – 18, обласних олімпіад – 1)
19. Школа №11
(Відмінників – 68, призерів міських олімпіад – 15, обласних олімпіад – 1)
20. Школа №12
(Відмінників – 69, призерів міських олімпіад – 14, обласних олімпіад – 1)
21. Школа №2
(Відмінників – 75, призерів міських олімпіад – 7, обласних олімпіад – 1)
22. Школа №16
(Відмінників – 82, призерів міських олімпіад – 2, обласних олімпіад – 0)
23. Школа №17
(Відмінників – 65, призерів міських олімпіад – 4, обласних олімпіад – 0)
24. Школа №19
(Відмінників – 41, призерів міських олімпіад – 16, обласних олімпіад – 0)
25. Школа №13
(Відмінників – 47, призерів міських олімпіад – 11, обласних олімпіад – 0)
26. Ліцей №28
(Відмінників – 3, призерів міських олімпіад – 9, обласних олімпіад – 1)
27. Прилуцький ліцей №29
(Відмінників – 18, призерів міських олімпіад – 0, обласних олімпіад – 0)
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«Перший» дізнався, скільки відмінників, призерів міських та обласних олімпіад є в кожній луцькій школі та створив рейтинг успішності навчальних закладів.
Інформацію про відмінників та призерів олімпіад надали в міському управлінні освіти.
Щоб скласти єдиний рейтинг, кількість відмінників множили на коефіцієнт 0,5, призерів міських олімпіад – на 1 і призерів обласних – на 1,5. Іншими словами, школа отримувала половину балу за кожного відмінника, бал – за призера міської олімпіади і півтора бала – за призера обласної олімпіади. Сумарна кількість балів кожної школи і лягла в основу рейтингу. Про призерів всеукраїнських олімпіад міськрада не повідомила, адже, як ідеться у відповіді управління освіти, «фінальні етапи всеукраїнських олімпіад цього року не проводились». Очевидно, через карантин.
Рейтинг шкіл від найкращих до найгірших:
1. Навчально-виховний комплекс №9
(Відмінників – 365, призерів міських олімпіад – 74, обласних олімпіад – 30)
2. Гімназія №18
(Відмінників – 200, призерів міських олімпіад – 84, обласних олімпіад – 27)
3. Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського
(Відмінників – 171, призерів міських олімпіад – 77, обласних олімпіад – 23)
4. Гімназія №21 імені Михайла Кравчука
(Відмінників – 191, призерів міських олімпіад – 65, обласних олімпіад – 15)
5. Навчально-виховний комплекс №26
(Відмінників – 243, призерів міських олімпіад – 48, обласних олімпіад – 7)
6. Навчально-виховний комплекс №22
(Відмінників – 264, призерів міських олімпіад – 26, обласних олімпіад – 3)
7. Гімназія №4 імені Модеста Левицького
(Відмінників – 230, призерів міських олімпіад – 40, обласних олімпіад – 2)
8. Школа №1
(Відмінників – 214, призерів міських олімпіад – 35, обласних олімпіад – 10)
9. Школа №5
(Відмінників – 144, призерів міських олімпіад – 28, обласних олімпіад – 10)
10. Навчально-виховний комплекс №10
(Відмінників – 124, призерів міських олімпіад – 28, обласних олімпіад – 4)
11. Школа №25
(Відмінників – 139, призерів міських олімпіад – 18, обласних олімпіад – 0)
12. Ліцей №27
(Відмінників – 130, призерів міських олімпіад – 14, обласних олімпіад – 3)
13. Школа №23
(Відмінників – 110, призерів міських олімпіад – 24, обласних олімпіад – 1)
14. Школа №20
(Відмінників – 87, призерів міських олімпіад – 16, обласних олімпіад – 0)
15. Школа №7
(Відмінників – 77, призерів міських олімпіад – 17, обласних олімпіад – 2)
16. Навчально-виховний комплекс №24
(Відмінників – 83, призерів міських олімпіад – 15, обласних олімпіад – 0)
17. Школа №15
(Відмінників – 94, призерів міських олімпіад – 8, обласних олімпіад – 0)
18. Ліцей №3
(Відмінників – 68, призерів міських олімпіад – 18, обласних олімпіад – 1)
19. Школа №11
(Відмінників – 68, призерів міських олімпіад – 15, обласних олімпіад – 1)
20. Школа №12
(Відмінників – 69, призерів міських олімпіад – 14, обласних олімпіад – 1)
21. Школа №2
(Відмінників – 75, призерів міських олімпіад – 7, обласних олімпіад – 1)
22. Школа №16
(Відмінників – 82, призерів міських олімпіад – 2, обласних олімпіад – 0)
23. Школа №17
(Відмінників – 65, призерів міських олімпіад – 4, обласних олімпіад – 0)
24. Школа №19
(Відмінників – 41, призерів міських олімпіад – 16, обласних олімпіад – 0)
25. Школа №13
(Відмінників – 47, призерів міських олімпіад – 11, обласних олімпіад – 0)
26. Ліцей №28
(Відмінників – 3, призерів міських олімпіад – 9, обласних олімпіад – 1)
27. Прилуцький ліцей №29
(Відмінників – 18, призерів міських олімпіад – 0, обласних олімпіад – 0)
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