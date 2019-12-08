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Програміст з України загадково зник у Польщі

Програміст з України загадково зник у Польщі
Поліція польського Вроцлава розшукує зниклого 23-річного Владислава Щура з України.

Його востаннє бачили в суботу, 13 червня, у центральній частині міста, - пише Gazeta.ua.

У пошуках програміста, крім поліцейських, задіяли також і рятувальників, повідомив представник пресслужби поліції Вроцлава Кшиштоф Марціян.

"Після отримання інформації про зникнення чоловіка поліція відразу розпочала пошуки. Зокрема, аналізуються дані відеомоніторингу, де він міг перебувати, вивчається інформація, отримана від знайомих чоловіка. Поліція з рятувальниками кілька днів веде пошуки у районі острова Тамка, оскільки саме там його бачили востаннє. На місці працюють поліцейські з відділу пошуку на водоймищах, а також рятувальники-водолази з пожежної служби",- повідомив Марціян, передає Укрінформ.

За його словами, поліція вивчає усі можливі версії зникнення чоловіка.

За інформацією батьків, 23-річний Владислав – програміст, працює в одній із місцевих IT-компаній. Минулої п'ятниці він разом із друзями відпочивав в одному з барів у центрі Вроцлава. У певний момент зник. Друзі, з якими він перебував, нічого не знають про його подальшу долю. На місці, у барі, залишилися особисті речі – документи, телефон, гроші.

У генконсульстві України у Кракові повідомили, що тримають справу пошуків зниклого українця під контролем. Про цю справу поінформовано поліцію Вроцлава та Нижньосілезького воєводства, мерію міста, офіс воєводи, інтерпол. За сприяння генконсульства батьки хлопця, попри обмежувальні заходи щодо в'їзду до Польщі у зв'язку з пандемією Covid-19, змогли перетнути кордон і зараз перебувають у Вроцлаві. З огляду на надзвичайну ситуацію їх також звільнено від обов'язку проходження обов'язкової 14-денної обсервації після перетину кордону.

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Теги: Польща, програміст, зникнення
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