Через Волинь у потязі з рудою намагалися провезти чималу контрабандну «закладку»
Сьогодні, 10:01
Тайник у поїзді, що прямував на виїзд з України, виявили прикордонники Львівського загону.
Доправити крам на той бік кордону спритники намагалися через залізничний пункт пропуску «Володимир-Волинський», - повідомляє Держприкордонслужба.
Однак прикордонний наряд здійснив ретельну перевірку транспортного засобу та виявив під рудою за допомогою щупа спеціально облаштовану конструкцію.
З’ясувалося, що ділки змайстрували поверх пакунків з сигаретами спеціальне покриття, яке можна було сприйняти як дно вагона. Однак це не допомогло «винахідникам».
Загальна кількість курива, яке дістали із облаштованого сховку, склала більше 5 тисяч пачок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Доправити крам на той бік кордону спритники намагалися через залізничний пункт пропуску «Володимир-Волинський», - повідомляє Держприкордонслужба.
Однак прикордонний наряд здійснив ретельну перевірку транспортного засобу та виявив під рудою за допомогою щупа спеціально облаштовану конструкцію.
З’ясувалося, що ділки змайстрували поверх пакунків з сигаретами спеціальне покриття, яке можна було сприйняти як дно вагона. Однак це не допомогло «винахідникам».
Загальна кількість курива, яке дістали із облаштованого сховку, склала більше 5 тисяч пачок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Львові затримали педофіла, який зґвалтував 12-річного хлопчика
Сьогодні, 10:17
Через Волинь у потязі з рудою намагалися провезти чималу контрабандну «закладку»
Сьогодні, 10:01
Програміст з України загадково зник у Польщі
Сьогодні, 09:43