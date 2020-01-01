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Через Волинь у потязі з рудою намагалися провезти чималу контрабандну «закладку»

Через Волинь у потязі з рудою намагалися провезти чималу контрабандну «закладку»
Тайник у поїзді, що прямував на виїзд з України, виявили прикордонники Львівського загону.

Доправити крам на той бік кордону спритники намагалися через залізничний пункт пропуску «Володимир-Волинський», - повідомляє Держприкордонслужба.

Однак прикордонний наряд здійснив ретельну перевірку транспортного засобу та виявив під рудою за допомогою щупа спеціально облаштовану конструкцію.

З’ясувалося, що ділки змайстрували поверх пакунків з сигаретами спеціальне покриття, яке можна було сприйняти як дно вагона. Однак це не допомогло «винахідникам».

Загальна кількість курива, яке дістали із облаштованого сховку, склала більше 5 тисяч пачок.
Через Волинь у потязі з рудою намагалися провезти чималу контрабандну «закладку»
Через Волинь у потязі з рудою намагалися провезти чималу контрабандну «закладку»
Через Волинь у потязі з рудою намагалися провезти чималу контрабандну «закладку»

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Теги: цигарки, контрабанда
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