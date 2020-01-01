Через Волинь у потязі з рудою намагалися провезти чималу контрабандну «закладку»

Тайник у поїзді, що прямував на виїзд з України, виявили прикордонники Львівського загону.Доправити крам на той бік кордону спритники намагалися через залізничний пункт пропуску «Володимир-Волинський», - повідомляє Держприкордонслужба.Однак прикордонний наряд здійснив ретельну перевірку транспортного засобу та виявив під рудою за допомогою щупа спеціально облаштовану конструкцію.З’ясувалося, що ділки змайстрували поверх пакунків з сигаретами спеціальне покриття, яке можна було сприйняти як дно вагона. Однак це не допомогло «винахідникам».Загальна кількість курива, яке дістали із облаштованого сховку, склала більше 5 тисяч пачок.