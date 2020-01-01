вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Біля суду у Ківерцях буревій звалив дерево на лінії електропостачання

Біля суду у Ківерцях буревій звалив дерево на лінії електропостачання
Учора, 18 червня, під час негоди поблизу території Ківерцівського районного суду буревій звалив дерево, яке, падаючи, обірвало електромережу.

Про це повідомляє Служба судової охорони у Волинській області.


Лінії електропостачання заблокували тротуар та проїзджу частину.

Співробітники ТУ ССО Волині, що в цей час несли службу у Ківерцівському районному суді у Волинській області, оперативно зреагували на ситуацію. Капрал ССО Юрій Крупа та старший сержант ССО Микола Кирилюк, повідомивши у службу ДСНС та органи самоврядування, локалізували доступ до небезпечної ділянки, обгородивши територію обмежувальною стрічкою.

Для попередження вільного доступу до небезпечної ділянки співробітник Служби судової охорони залишився на місці події до приїзду оперативної бригади ДСНС з дотриманням заходів безпеки.

З метою усунення наслідків негоди сьогодні на місці події працюють відповідні служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: буревій, Ківерці, дерево, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Одіозний волинський суддя, який брав хабарі сіном та полуницею, знову постане на лаві підсудних
Сьогодні, 10:44
У Львові затримали педофіла, який зґвалтував 12-річного хлопчика
Сьогодні, 10:17
Біля суду у Ківерцях буревій звалив дерево на лінії електропостачання
Сьогодні, 10:12
Через Волинь у потязі з рудою намагалися провезти чималу контрабандну «закладку»
Сьогодні, 10:01
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 19 червня
Сьогодні, 09:48
Схожі новини
У місті на Волині негода зламала дерево та пошкодила будинки. ФОТО У місті на Волині негода зламала дерево та пошкодила будинки. ФОТО
Сьогодні, 03:45
Судитимуть чоловіків, які у Ківерцях з пістолетом пограбували магазин Судитимуть чоловіків, які у Ківерцях з пістолетом пограбували магазин
26 травень, 16:37
Волинянин вдарив ножем у живіт рідного батька Волинянин вдарив ножем у живіт рідного батька
17 січень, 11:40
На Волині чоловік, який в барі побив майора поліції, отримав умовний термін На Волині чоловік, який в барі побив майора поліції, отримав умовний термін
15 січень, 20:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – шість нових випадків коронавірусу та дві смерті
18 червень, 16:57
 1
У центральному парку Луцька хочуть знести атракціони
Сьогодні, 11:35
 0
У «StrikeCity» – вигідні ціни на піцу*
Сьогодні, 11:25
 0
Взяли під варту волинянина, який викрав авто
Сьогодні, 11:06
 0
Де у Любешівському районі виявили хворих на коронавірус
Сьогодні, 10:53
 0
Медіа
відео
1/8