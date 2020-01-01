Біля суду у Ківерцях буревій звалив дерево на лінії електропостачання

Учора, 18 червня, під час негоди поблизу території Ківерцівського районного суду буревій звалив дерево, яке, падаючи, обірвало електромережу.Про це повідомляє Служба судової охорони у Волинській області.Лінії електропостачання заблокували тротуар та проїзджу частину.Співробітники ТУ ССО Волині, що в цей час несли службу у Ківерцівському районному суді у Волинській області, оперативно зреагували на ситуацію. Капрал ССОта старший сержант ССО, повідомивши у службу ДСНС та органи самоврядування, локалізували доступ до небезпечної ділянки, обгородивши територію обмежувальною стрічкою.Для попередження вільного доступу до небезпечної ділянки співробітник Служби судової охорони залишився на місці події до приїзду оперативної бригади ДСНС з дотриманням заходів безпеки.З метою усунення наслідків негоди сьогодні на місці події працюють відповідні служби.