У Львові затримали педофіла, який зґвалтував 12-річного хлопчика

Поліцейські затримали чоловіка, причетного до зґвалтування хлопчика у Львові.Так, 18 червня о 12:40 до поліції надійшло повідомлення від львів’янки про те, що під час прогулянки з дітьми у Залізничному районі Львова зник її 12-річний син, - пише відділ комунікації поліції Львівської області.До розшуків дитини були задіяні співробітники усіх служб територіального підрозділу поліції, патрульні поліцейські та співробітники інших служб поліції Львівщини.Невдовзі хлопчик повернувся додому і розповів, що на вулиці невідомий чоловік покликав його у парк нібито допомогти штовхати мопед та пообіцяв купити газований напій. Там, у парку, дитину зґвалтували.За декілька годин правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 18-річний мешканець Львова. Наразі вирішують питання про затримали його у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та обрання зловмиснику запобіжного заходу.За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.Досудове розслідування триває, встановлюють обставини скоєння злочину, призначили експертизи.