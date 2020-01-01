Взяли під варту волинянина, який викрав авто
Сьогодні, 11:06
Чоловіка, котрий викрав автомобіль у Локачинському районі, взяли під варту.
Нагадаємо, що у ніч на вівторок, 16 червня, раніше судимий 23-річний волинянин незаконно заволодів автомобілем Volkswagen LT, котрий знаходився у приміщенні майстерні в Локачинському районі. Згодом викрадений транспортний засіб затримали у Ковелі, - пише ГУНП у Волинській області.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Локачинський районний суд Волинської області обрав йому міру запобіжного заходу – 60 діб тримання під вартою. Підозрюваному загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Триває слідство.
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Нагадаємо, що у ніч на вівторок, 16 червня, раніше судимий 23-річний волинянин незаконно заволодів автомобілем Volkswagen LT, котрий знаходився у приміщенні майстерні в Локачинському районі. Згодом викрадений транспортний засіб затримали у Ковелі, - пише ГУНП у Волинській області.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Локачинський районний суд Волинської області обрав йому міру запобіжного заходу – 60 діб тримання під вартою. Підозрюваному загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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