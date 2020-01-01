Взяли під варту волинянина, який викрав авто

Чоловіка, котрий викрав автомобіль у Локачинському районі, взяли під варту.Нагадаємо, що у ніч на вівторок, 16 червня, раніше судимий 23-річний волинянин незаконно заволодів автомобілем Volkswagen LT, котрий знаходився у приміщенні майстерні в Локачинському районі. Згодом викрадений транспортний засіб затримали у Ковелі, - пише ГУНП у Волинській області.Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Локачинський районний суд Волинської області обрав йому міру запобіжного заходу – 60 діб тримання під вартою. Підозрюваному загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.Триває слідство.