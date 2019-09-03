У «StrikeCity» – вигідні ціни на піцу*
Сьогодні, 11:25
У закладі "StrikeCity", що знаходиться у торгово-розважальному центрі "ПортCity", можна замовити улюблену піцу з собою за дуже вигідними цінами.
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Замовлення приймають щодня з 10:00 до 22:00, - заначає адміністрація закладу.
Тел.: 067 334 50 85. Отримати замовлення ви зможете на 3-му поверсі "ПортCity".
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Замовлення приймають щодня з 10:00 до 22:00, - заначає адміністрація закладу.
Тел.: 067 334 50 85. Отримати замовлення ви зможете на 3-му поверсі "ПортCity".
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