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У «StrikeCity» – вигідні ціни на піцу*

У «StrikeCity» – вигідні ціни на піцу*
У закладі "StrikeCity", що знаходиться у торгово-розважальному центрі "ПортCity", можна замовити улюблену піцу з собою за дуже вигідними цінами.

Замовлення приймають щодня з 10:00 до 22:00, - заначає адміністрація закладу.

Тел.: 067 334 50 85. Отримати замовлення ви зможете на 3-му поверсі "ПортCity".

У «StrikeCity» – вигідні ціни на піцу*
У «StrikeCity» – вигідні ціни на піцу*
У «StrikeCity» – вигідні ціни на піцу*
У «StrikeCity» – вигідні ціни на піцу*
У «StrikeCity» – вигідні ціни на піцу*

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Теги: ціни, піца, StrikeCity
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