У «StrikeCity» – вигідні ціни на піцу*



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Замовлення приймають щодня з 10:00 до 22:00, - заначає адміністрація закладу.



Тел.: 067 334 50 85. Отримати замовлення ви зможете на 3-му поверсі "ПортCity".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У закладі "StrikeCity", що знаходиться у торгово-розважальному центрі "ПортCity", можна замовити улюблену піцу з собою за дуже вигідними цінами.Замовлення приймають щодня з 10:00 до 22:00, - заначає адміністрація закладу.Тел.: 067 334 50 85. Отримати замовлення ви зможете на 3-му поверсі "ПортCity".

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