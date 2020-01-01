Українські зірки привітали медиків Волині з професійним святом. ВІДЕО





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Щороку у третю неділю червня Україна відзначає День медичного працівника. Тож благодійний фонд «Патріоти Волині», засновником якого є народний депутат Степан Івахів, зібрав для медиків Волині найщиріші привітання від знаменитостей – Павла Зіброва, Тоні Матвієнко, Аркадія Войтюка, Віктора Павліка, гурту «Лісапетний батальйон» та Степана Гіги.



Усі зірки дякують медикам області за те, що вони жертовно працюють, рятуючи життя та здоров’я людей та бажають їм усіх гараздів.





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