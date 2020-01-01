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Українські зірки привітали медиків Волині з професійним святом. ВІДЕО

Українські зірки привітали медиків Волині з професійним святом. ВІДЕО
Благодійни фонд «Патріоти Волині» та українські зірки привітали медиків Волині з прийдешнім професійним святом.

Відео оприлюднили на ютуб-каналі благодійного фонду.

Щороку у третю неділю червня Україна відзначає День медичного працівника. Тож благодійний фонд «Патріоти Волині», засновником якого є народний депутат Степан Івахів, зібрав для медиків Волині найщиріші привітання від знаменитостей – Павла Зіброва, Тоні Матвієнко, Аркадія Войтюка, Віктора Павліка, гурту «Лісапетний батальйон» та Степана Гіги.

Усі зірки дякують медикам області за те, що вони жертовно працюють, рятуючи життя та здоров’я людей та бажають їм усіх гараздів.


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Теги: Патріоти Волині, зірки, привітання, медики
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