У «ПортCity» розігрують комплекти велосипедів для родини*
Сьогодні, 16:46
У Луцьку розігрують 3 комплекти велосипедів для родин.
Щоб взяти участь у розіграші потрібно з 17 червня по 15 серпня робити покупки у магазинах та закладах, що знаходяться на території ТРЦ "ПортCity" (окрім гіпермаркету “Там Там Сімейні традиції”) єдиним чеком на суму від 200 гривень, вказувати своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускати його у лототрон, що знаходиться у холі на 1-му поверсі ТРЦ.
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Оголошення результатів розіграшу відбудеться 16 серпня о 17:00.
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* Розігрується 3 комплекти (2 дорослих + 1 дитячий) велосипедів для 3-х родин.
** Присутність на розіграші обов'язкова (не забудьте взяти з собою документи, що посвідчують особу).
⠀
Адреса: м. Луцьк, Сухомлинського 1, ТРЦ "ПортCity".
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Щоб взяти участь у розіграші потрібно з 17 червня по 15 серпня робити покупки у магазинах та закладах, що знаходяться на території ТРЦ "ПортCity" (окрім гіпермаркету “Там Там Сімейні традиції”) єдиним чеком на суму від 200 гривень, вказувати своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускати його у лототрон, що знаходиться у холі на 1-му поверсі ТРЦ.
⠀
Оголошення результатів розіграшу відбудеться 16 серпня о 17:00.
⠀
* Розігрується 3 комплекти (2 дорослих + 1 дитячий) велосипедів для 3-х родин.
** Присутність на розіграші обов'язкова (не забудьте взяти з собою документи, що посвідчують особу).
⠀
Адреса: м. Луцьк, Сухомлинського 1, ТРЦ "ПортCity".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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