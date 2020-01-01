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Двом чоловікам, які викрадали велосипеди у Луцьку, «світить» до 6 років тюрми

Двом чоловікам, які викрадали велосипеди у Луцьку, «світить» до 6 років тюрми
У Луцьку затримали велосипедних крадіїв.

Співробітники карного розшуку Луцька викрили місцевих жителів, 26 та 34 років, у вчиненні двох крадіжок велосипедів, повідомляє преслужба ГУНП у Волинській області.

Їх затримали на автомобілі Renault Kangoo, в якому знаходилися викрадені велосипеди. Транспортний засіб та двоколісні вилучили.

Зловмисників затримали у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України. Їм загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі.

У поліції є підстави вважати, що підозрювані причетні до вчинення ряду аналогічних злочинів на території міста. Триває слідство.

Окрім цього, учора співробітники карного розшуку розкрили крадіжку велосипеда із двору будинку на вулиці Ковельській. Кримінальне правопорушення скоїв 19-річний лучанин. Велосипед вилучили.

Двом чоловікам, які викрадали велосипеди у Луцьку, «світить» до 6 років тюрми
Двом чоловікам, які викрадали велосипеди у Луцьку, «світить» до 6 років тюрми
Двом чоловікам, які викрадали велосипеди у Луцьку, «світить» до 6 років тюрми

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Теги: Луцьк, крадіжки, велосипеди
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