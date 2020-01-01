20 червня на Волині: гортаючи календар

Дмитро Безвербний (на фото).



Також особисте свято цього дня у випускового редактора Ольги Дацюк і поета Віталія Ткачука.



За православним календарем іменини відзначають Антоній, Іван, Марія, Степан і Тарас.



Вітаємо всіх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.



20 червня 2009 року тодішньому голові Волинської ОДА Миколі Романюку вручили нагрудний знак «Почесний працівник Державного департаменту України з питань виконання покарань».



20 червня Верхня палата парламенту (сенат) Польщі прийняла резолюцію напередодні 70-ї річниці Волинської трагедії, у якій визнала ці події "етнічною чисткою з ознаками геноциду".

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