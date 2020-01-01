20 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає громадський активіст та журналіст Дмитро Безвербний (на фото).
Також особисте свято цього дня у випускового редактора Ольги Дацюк і поета Віталія Ткачука.
За православним календарем іменини відзначають Антоній, Іван, Марія, Степан і Тарас.
Вітаємо всіх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.
20 червня 2009 року тодішньому голові Волинської ОДА Миколі Романюку вручили нагрудний знак «Почесний працівник Державного департаменту України з питань виконання покарань».
20 червня Верхня палата парламенту (сенат) Польщі прийняла резолюцію напередодні 70-ї річниці Волинської трагедії, у якій визнала ці події "етнічною чисткою з ознаками геноциду".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також особисте свято цього дня у випускового редактора Ольги Дацюк і поета Віталія Ткачука.
За православним календарем іменини відзначають Антоній, Іван, Марія, Степан і Тарас.
Вітаємо всіх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.
20 червня 2009 року тодішньому голові Волинської ОДА Миколі Романюку вручили нагрудний знак «Почесний працівник Державного департаменту України з питань виконання покарань».
20 червня Верхня палата парламенту (сенат) Польщі прийняла резолюцію напередодні 70-ї річниці Волинської трагедії, у якій визнала ці події "етнічною чисткою з ознаками геноциду".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
На Рівненщині 50 працівників заводу захворіли на коронавірус
Сьогодні, 00:13
20 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Під час грози у Луцьку зафіксували неймовірні блискавки. ФОТО
19 червень, 23:43
«Люблю дивитися російські кримінальні серіали»,– Віталій Кварцяний
19 червень, 22:48