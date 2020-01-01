вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

20 червня на Волині: гортаючи календар

20 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає громадський активіст та журналіст Дмитро Безвербний (на фото).

Також особисте свято цього дня у випускового редактора Ольги Дацюк і поета Віталія Ткачука.

За православним календарем іменини відзначають Антоній, Іван, Марія, Степан і Тарас.

Вітаємо всіх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.

20 червня 2009 року тодішньому голові Волинської ОДА Миколі Романюку вручили нагрудний знак «Почесний працівник Державного департаменту України з питань виконання покарань».

20 червня Верхня палата парламенту (сенат) Польщі прийняла резолюцію напередодні 70-ї річниці Волинської трагедії, у якій визнала ці події "етнічною чисткою з ознаками геноциду".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів та БФ «Патріоти Волині» Степан
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
Стікав кров'ю, але затримав злочинця: у Дніпрі загинув поліцейський
Сьогодні, 01:12
На Рівненщині 50 працівників заводу захворіли на коронавірус
Сьогодні, 00:13
20 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Під час грози у Луцьку зафіксували неймовірні блискавки. ФОТО
19 червень, 23:43
«Люблю дивитися російські кримінальні серіали»,– Віталій Кварцяний
19 червень, 22:48
Схожі новини
18 червня на Волині: гортаючи календар 18 червня на Волині: гортаючи календар
18 червень, 00:00
16 червня на Волині: гортаючи календар 16 червня на Волині: гортаючи календар
16 червень, 00:00
13 червня на Волині: гортаючи календар 13 червня на Волині: гортаючи календар
13 червень, 00:00
11 червня на Волині: гортаючи календар 11 червня на Волині: гортаючи календар
11 червень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стікав кров'ю, але затримав злочинця: у Дніпрі загинув поліцейський
Сьогодні, 01:12
 0
На Рівненщині 50 працівників заводу захворіли на коронавірус
Сьогодні, 00:13
 0
20 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Під час грози у Луцьку зафіксували неймовірні блискавки. ФОТО
19 червень, 23:43
 0
«Люблю дивитися російські кримінальні серіали»,– Віталій Кварцяний
19 червень, 22:48
 0
Медіа
відео
1/8