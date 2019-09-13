У Луцьку син викрав у матері чималу суму грошей
Сьогодні, 12:00
У Луцьку 80-річна жінка повідомила до поліції, що її 40-річний син викрав у неї 20 тисяч гривень.
Про це інформує ГУНП у Волинській області.
Відомості за цим фактом поліцейські зареєстрували за ч. 3 ст. 185 ККУ (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).
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Про це інформує ГУНП у Волинській області.
Відомості за цим фактом поліцейські зареєстрували за ч. 3 ст. 185 ККУ (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).
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