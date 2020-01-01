У місті на Волині під час буревію з корінням повиривало дерева
Сьогодні, 12:15
Містом Ківерці 18 червня пронісся потужний буревій.
Нагадаємо, негода на Волині, яка вирувала у четвер, 18 червня, наробила біди в домівках жителів міста Ківерці. Град із дощем пробили дахи та стіни будинків.
Окрім того, внаслідок буревію повалило дерева в міському парку ім. Івасюка та на вулицях міста. У місті в оперативному режимі усувають наслідки негоди.
В разі виявлення інших фактів пошкодження інженерних мереж чи падіння дерев, просять мешканців громади повідомляти міську раду. Контактні особи: Богдан Сурмик, тел. 0505358081, Петро Кочетов, тел. 0951767900.
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Нагадаємо, негода на Волині, яка вирувала у четвер, 18 червня, наробила біди в домівках жителів міста Ківерці. Град із дощем пробили дахи та стіни будинків.
Окрім того, внаслідок буревію повалило дерева в міському парку ім. Івасюка та на вулицях міста. У місті в оперативному режимі усувають наслідки негоди.
В разі виявлення інших фактів пошкодження інженерних мереж чи падіння дерев, просять мешканців громади повідомляти міську раду. Контактні особи: Богдан Сурмик, тел. 0505358081, Петро Кочетов, тел. 0951767900.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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