У рівненського підприємця під час обшуку знайшли гранатомет, бурштин та крадений Range Rover. ФОТО





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У рамках кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, за результатами проведених слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили у гаражному боксі СТО на вулиці Будівельників реактивний протитанковий гранатомет, три гранати (РГО, Ф-1 та РГД-5), два запали, один дистанційний запал та п’ять поліетиленових пакетів з камінням бурштину-сирцю загальною вагою 24 кілограми.



Крім того, слідчі вилучили і позашляховик Range Rover, який перебуває в розшуку як викрадений. Транспортний засіб із київською реєстрацією мав явні ознаки підробки номерних агрегатів.



За фактами незаконного зберігання боєприпасів, бурштину-сирцю та підробки номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу розпочаті досудові розслідування за частиною 1 статті 263, частиною 1 статті 240-1, статтею 290 Кримінального кодексу України.



У рамках кримінальних проваджень призначені експертизи, за результатами яких прийматиметься відповідне процесуальне рішення. Вирішують також питання про накладення арешту на вилучене майно.



Слідчі дії тривають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідчі Рівненського відділу поліції, працівники управління стратегічних розслідувань області за процесуального керівництва прокуратури провели санкціонований обшук на автосервісі 53-річного жителя обласного центру.Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Рівненській області.У рамках кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, за результатами проведених слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили у гаражному боксі СТО на вулиці Будівельників реактивний протитанковий гранатомет, три гранати (РГО, Ф-1 та РГД-5), два запали, один дистанційний запал та п’ять поліетиленових пакетів з камінням бурштину-сирцю загальною вагою 24 кілограми.Крім того, слідчі вилучили і позашляховик Range Rover, який перебуває в розшуку як викрадений. Транспортний засіб із київською реєстрацією мав явні ознаки підробки номерних агрегатів.За фактами незаконного зберігання боєприпасів, бурштину-сирцю та підробки номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу розпочаті досудові розслідування за частиною 1 статті 263, частиною 1 статті 240-1, статтею 290 Кримінального кодексу України.У рамках кримінальних проваджень призначені експертизи, за результатами яких прийматиметься відповідне процесуальне рішення. Вирішують також питання про накладення арешту на вилучене майно.Слідчі дії тривають.

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