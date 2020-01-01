У Луцьку вночі спіймали двох молодиків із наркотиками
Сьогодні, 13:06
У Луцьку патрульні за нічну зміну виявили два факти, які пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів.
Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у Волинській області у Facebook.
Перший випадок трапився близько 21-ї години на вулиці Конякіна. Патрульні застосували поліцейський превентивний захід, під час якого у 25-річного чоловіка виявили 6 поліетиленових пакетів. В середині пакетиків знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, схожа на амфетамін.
Наступна подія трапилась близько опівночі. Екіпаж ТОРу, патрулюючи на вулиці Руська, виявили 29-річного чоловіка, у якого під час превентивного заходу знайшли поліетиленовий пакет та предмет зеленого кольору. В середині пакету знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, зовні схожа на амфетамін.
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у Волинській області у Facebook.
Перший випадок трапився близько 21-ї години на вулиці Конякіна. Патрульні застосували поліцейський превентивний захід, під час якого у 25-річного чоловіка виявили 6 поліетиленових пакетів. В середині пакетиків знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, схожа на амфетамін.
Наступна подія трапилась близько опівночі. Екіпаж ТОРу, патрулюючи на вулиці Руська, виявили 29-річного чоловіка, у якого під час превентивного заходу знайшли поліетиленовий пакет та предмет зеленого кольору. В середині пакету знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, зовні схожа на амфетамін.
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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