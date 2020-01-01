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У Міносвіти роз'яснили, як пройде ЗНО в умовах карантину

У Міносвіти роз'яснили, як пройде ЗНО в умовах карантину
Т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій роз'яснила алгоритм дій щодо проведення та довезення учасників зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це вона сказала під час години запитань до уряду у Верховній Раді, - пише УНІАН.

"Ми розробили безпечні алгоритми дій щодо проведення та довезення учасників зовнішнього незалежного оцінювання", - зазначила Мандзій і додала, що в особистих кабінетах учасників ЗНО розміщено відеоінструкції щодо правил проходження ЗНО, зокрема, алгоритм дій для учасника ЗНО.

Усі вони, додала представник міністерства, отримали запрошення із визначенням часу входу, місцем та часом тестування.

"Учасники самостійно або організованим транспортом будуть довезені до пункту тестування", - сказала Мандзій і додала, що до пунктів тестування учасники допускатимуться з 09:50 до 10:50.

На вулиці перед пунктами тестування та в коридорах самих пунктів необхідно буде дотримуватися соціальної дистанції. На вході учасникам проводитиметься термометрія та оцінка на ознаки гострого респіраторного захворювання.

"Отримають всі маски та зможуть продезінфікувати руки", - сказала т.в.о. міністра.

Після ідентифікації учасники ЗНО проходитимуть до своїх аудиторій за вказівниками. Там вони ще раз проходитимуть ідентифікацію.

"Після завершення тестування учасник здає бланк та на виході з пункту тестування викидає використану маску у визначену урну", - додала Мандзій. Вона запевнила, що кожен крок учасника ЗНО є продуманим, з правилами ознайомлені всі учасники та інструктори.

"Ми будемо контролювати дотримання всіх цих правил, щоб безпечно провести зовнішнє незалежне оцінювання, і воно було безпечним для всіх", - підсумувала т.в.о. міністра.


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Теги: ЗНО, алгоритм
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