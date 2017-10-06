На Рівненщині дівчина намагалась врятувати з водойми хлопця та втопилась разом з ним





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Водолази підняли тіло юнака з дна водойми сьогодні, 19 червня.



Як розповів керівник Служби порятунку на водних об'єктах Анатолій Якимчук, хлопець і дівчина усамітнилися біля водойми, юнак пішов купатися, але плавати не вмів. Він потрапив у яму і почав тонути. Дівчина в одязі кинулася його рятувати, але й сама пішла на дно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Вітковичі Березнівського району на Рівненщині 18 червня в ставку втопились 15-річна дівчина і 20-річний хлопець.Про це пише Радіо Трек Водолази підняли тіло юнака з дна водойми сьогодні, 19 червня.Як розповів керівник Служби порятунку на водних об'єктах, хлопець і дівчина усамітнилися біля водойми, юнак пішов купатися, але плавати не вмів. Він потрапив у яму і почав тонути. Дівчина в одязі кинулася його рятувати, але й сама пішла на дно.

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