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На Рівненщині дівчина намагалась врятувати з водойми хлопця та втопилась разом з ним

На Рівненщині дівчина намагалась врятувати з водойми хлопця та втопилась разом з ним
У селі Вітковичі Березнівського району на Рівненщині 18 червня в ставку втопились 15-річна дівчина і 20-річний хлопець.

Про це пише Радіо Трек.

Водолази підняли тіло юнака з дна водойми сьогодні, 19 червня.

Як розповів керівник Служби порятунку на водних об'єктах Анатолій Якимчук, хлопець і дівчина усамітнилися біля водойми, юнак пішов купатися, але плавати не вмів. Він потрапив у яму і почав тонути. Дівчина в одязі кинулася його рятувати, але й сама пішла на дно.


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Теги: хлопець, дівчина, утоплення
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