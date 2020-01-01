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Волинських фермерів привітали з професійним святом та нагородили подяками. ФОТО

Волинських фермерів привітали з професійним святом та нагородили подяками. ФОТО
Понад 600 волинських фермерських господарств відзначають своє професійне свято.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.

Нагадаємо, згідно з указом Президента України Володимира Зеленського 19 червня українські фермери відзначають своє професійне свято.

«Внесок наших фермерів в економіку Волині важко переоцінити. Ви створюєте нові робочі місця, наповнюєте місцеві бюджети, розвиваєте аграрний сектор економіки. Волинські фермери стоять на сторожі безпеки нашої промисловості. Тому у цей день бажаю вам усім міцного здоров’я та хорошого врожаю, чистого неба та добробуту в родинах», – сказав заступник голови ОДА Олександр Троханенко вітаючи представників фермерських господарств Волині із професійним святом.

Від імені депутатського корпусу привітала волинських фермерів із професійним святом і голова обласної ради Ірина Вахович, вручивши почесні грамоти та подяки Волинської обласної ради.

Через нестабільну епідеміологічну ситуацію та карантинні обмеження вручення подяк та почесних грамот відбулося в кабінеті заступника голови облдержадміністрації.

Відтак, за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток сільського господарства області та з нагоди професійного свята – Дня фермера:

Почесною грамотою обласної державної адміністрації нагородили:

Хоровця Василя Євгеновича, голову Асоціації фермерів та приватних землевласників Ківерцівського району, голову фермерського господарства «Хоровця В.Є.» Ківерцівського району.

Подякою голови обласної державної адміністрації відзначили:

Кочубея Сергія Петровича, голову Асоціації фермерів та приватних землевласників Локачинського району, голову фермерського господарства «Пан бей» Локачинського району.

Демковського Валерія Антоновича, голову Асоціації фермерів та приватних землевласників Іваничівського району, голову
фермерського господарства «Демікс» Іваничівського району.

Волинських фермерів привітали з професійним святом та нагородили подяками. ФОТО
Волинських фермерів привітали з професійним святом та нагородили подяками. ФОТО
Волинських фермерів привітали з професійним святом та нагородили подяками. ФОТО



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Теги: День фермера, Волинь, подяки
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