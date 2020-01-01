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Щоб не захворіти: у Луцьку просять не відключати гарячу воду через епідемію COVID-19

Щоб не захворіти: у Луцьку просять не відключати гарячу воду через епідемію COVID-19
У Луцьку просять переглянути плани відключення води у зв'язку з пандемією.

Про це йдеться у петиції Юрія Панасюка до місцевої влади.

За словами автора петиції, на сьогодні Волинська область є однією з рекордсменів з поширення коронавірусу. Найближчим часом розпочнеться планове масове відключення гарячої води. Це, на думку лучанина, може призвести до масового спалаху захворюваності.

"Рекомендація МОЗ мити руки з милом. Але в літній період через високі температури є відкритими набагато більші ділянки тіла, на які також можуть осідати частинки вірусу, і які також варто було б мити частіше. Якщо в звичайній ситуації людина змогла б прийти додому і помитися під душем, то дії комунальників спричинять те, що небагато людей погодиться декілька раз на день гріти гарячу воду щоб помитися. Зв'язок простий: людина помила руки холодною водою, а потім взялася помитими руками за іншу відкриту частину тіла, що нівелює сам результат від миття рук", - йдеться у тексті звернення.

Життя і здоров'я багатьох людей є незрівнянно ціннішими за можливість аварій на тепломережі, тому, стверджує Юрій Панасюк, необхідно за можливості відмовитися від відключення гарячої води, а якщо це неможливо, то скоротити термін.

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Теги: відключення води, коронавірус, Луцьк, петиція
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