На «Ягодині» вилучили автомобільний причіп з підробленими документами

Прямуючи в Україну вантажним мікроавтобусом марки Opel, співвітчизник намагався провезти новий причіп як старий.Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Під час перевірки документів в пункті пропуску «Ягодин» прикордонники виявили, що рік випуску автомобільного лафету не відповідає тому, який фактично переміщується через кордон.У ході додаткової перевірки правоохоронці з’ясували, що чоловік, перебуваючи за кордоном, придбав новий лафет та сподівався провезти його під документи на старий.Автомобільний причіп вилучили представниками митниці та оцінили на суму понад 100 тисяч гривень.