Якими були мешканці Любешева понад сто років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:15
Білоруський етнограф Ісак Сербов сто років тому зафіксував на світлинах мешканців Любешева.
Публікує старі світлини відомого науковця та мандрівника часів Російської імперії на своїй фейсбук-сторінці краєзнавець Петро Кравчук, - пише Район.Історія.
Знімки зроблені 1912 року – під час мандрівки Сербова Любешівщиною. Майже під кожною світлиною фотограф указав прізвища.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Публікує старі світлини відомого науковця та мандрівника часів Російської імперії на своїй фейсбук-сторінці краєзнавець Петро Кравчук, - пише Район.Історія.
Знімки зроблені 1912 року – під час мандрівки Сербова Любешівщиною. Майже під кожною світлиною фотограф указав прізвища.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
я балдію віт старих фото! але жили не весело-не було моб.зв"язку та інтернету. :) Зате дихали чистим повітрям та їли їжу без хімії.
Вибір редактора
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
Якими були мешканці Любешева понад сто років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 20 червня
Сьогодні, 20:00
На Волині поліцейські затримали 18-річного хлопця, який викрав мотоцикл біля магазину
Сьогодні, 19:40