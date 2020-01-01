вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якими були мешканці Любешева понад сто років тому. РЕТРОФОТО

Якими були мешканці Любешева понад сто років тому. РЕТРОФОТО
Білоруський етнограф Ісак Сербов сто років тому зафіксував на світлинах мешканців Любешева.

Публікує старі світлини відомого науковця та мандрівника часів Російської імперії на своїй фейсбук-сторінці краєзнавець Петро Кравчук, - пише Район.Історія.

Знімки зроблені 1912 року – під час мандрівки Сербова Любешівщиною. Майже під кожною світлиною фотограф указав прізвища.

Якими були мешканці Любешева понад сто років тому. РЕТРОФОТО
Якими були мешканці Любешева понад сто років тому. РЕТРОФОТО
Якими були мешканці Любешева понад сто років тому. РЕТРОФОТО
Якими були мешканці Любешева понад сто років тому. РЕТРОФОТО
Якими були мешканці Любешева понад сто років тому. РЕТРОФОТО
Якими були мешканці Любешева понад сто років тому. РЕТРОФОТО
Якими були мешканці Любешева понад сто років тому. РЕТРОФОТО
Якими були мешканці Любешева понад сто років тому. РЕТРОФОТО
Якими були мешканці Любешева понад сто років тому. РЕТРОФОТО
Якими були мешканці Любешева понад сто років тому. РЕТРОФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: старі фотографії, мешканці, Любешів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
я балдію віт старих фото! але жили не весело-не було моб.зв"язку та інтернету. :) Зате дихали чистим повітрям та їли їжу без хімії.
Відповісти
Вибір редактора
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів та БФ «Патріоти Волині» Степан
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
Волинські лікарні отримали нове медобладнання для боротьби з коронавірусом. ФОТО
Сьогодні, 20:37
Якими були мешканці Любешева понад сто років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 20 червня
Сьогодні, 20:00
На Волині поліцейські затримали 18-річного хлопця, який викрав мотоцикл біля магазину
Сьогодні, 19:40
У МОЗ розповіли, чи безпечно вакцинувати дітей під час пандемії коронавірусу
Сьогодні, 19:16
Схожі новини
Де у Любешівському районі виявили хворих на коронавірус Де у Любешівському районі виявили хворих на коронавірус
Сьогодні, 10:53
Подружжя з Волині виростило гігантський кущ ревеню. ФОТО Подружжя з Волині виростило гігантський кущ ревеню. ФОТО
18 червень, 08:10
11 працівників РДА на Волині захворіли на коронавірус 11 працівників РДА на Волині захворіли на коронавірус
15 червень, 12:49
Підрозділ міграційної служби у Любешеві тимчасово не працюватиме Підрозділ міграційної служби у Любешеві тимчасово не працюватиме
10 червень, 10:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – шість нових випадків коронавірусу та дві смерті
18 червень, 16:57
 1
Волинські лікарні отримали нове медобладнання для боротьби з коронавірусом. ФОТО
Сьогодні, 20:37
 0
Якими були мешканці Любешева понад сто років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 20 червня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині поліцейські затримали 18-річного хлопця, який викрав мотоцикл біля магазину
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8