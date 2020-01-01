Якими були мешканці Любешева понад сто років тому. РЕТРОФОТО

Ісак Сербов сто років тому зафіксував на світлинах мешканців Любешева.



Публікує старі світлини відомого науковця та мандрівника часів Російської імперії на своїй фейсбук-сторінці краєзнавець Петро Кравчук, - пише



Знімки зроблені 1912 року – під час мандрівки Сербова Любешівщиною. Майже під кожною світлиною фотограф указав прізвища.





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